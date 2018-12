Trump trimite AERONAVA Boeing 747 pentru a TRANSPORTA corpul lui George H.W. Bush la Washington

Președintele Trump va trimite aeronava Boeing 747 în Texas pentru a transporta corpul fostului președinte George Herbert Walker Bush la Washington. Rămăşiţele celui de-al 41-lea preşedinte al SUA vor fi depuse la Capitoliu. Ceremoniile aferente se vor ţine atât în DC cât şi în Texas, unde va fi îngropat, se arată în comunicatul oficial.





"Avionul prezidenţial ne va transporta pe mine și un grup de oameni înapoi la Washington. Apoi va fi retrimis la Houston pentru a ridica sicriul președintelui Bush şi adus la Washington ", a declarat Trump reporterilor de la Buenos Aires.

Trump a anunțat, de asemenea, că ziua de miercuri va fi "o zi de doliu național" pentru a onora pe fostul preşedinte Bush. Programul pentru funeraliile de stat și ceremoniile aferente a fost împărțite între Washington şi Houston, potrivit unui comunicat al Joint Task Force-National Capital Region - grupul care a anunțat prin intermediul site-ului Bush că ar colabora cu familia pentru a duce la îndeplinire dorințele fostului președinte în ceea ce privește înmormântarea sa.

Procesul va începe luni, când rămășițele lui Bush vor pleca de la Ellington Field din Houston spre baza Andrews din Maryland, potrivit comunicatului de presă. Apoi "rămășițele fostului preşedinte vor sta în "Rotunda of the U.S. Capitol”" de luni, de la ora 19:30 până miercuri, la ora 8:45".

După plecarea de la Capitoliu, rămășițele lui Bush vor fi depuse la Catedrala Națională din Washington. Sicriul va fi adus din nou la baza Andrews cu destinația Texas, arată comunicatul de presă.

"Rămășițele lui Bush vor sta la biserica episcopală din St. Martin din Houston de miercuri, ora 18:45 până joi, la ora 6 dimineața cu o gardă de onoare permanentă". În dimineața zilei de joi, serviciul funerar este programat să aibă loc la biserică. Apoi, fostul președinte Bush va fi transportat pe ultimul drum la "Union Pacific Railroad Facility", Spring, Texas", informează comunicatul oficial, potrivit dailywire.

