„Tricolorii”, cu lacrimi în ochi după o performanță uluitoare: „Măcar o seară să fie fericiți și mândri că sunt români într-o altă țară”

Dragoș Nedelcu, component al naționalei de tineret a României, a vorbit, la cald, despre mare performanță obținută la Campionatul European.





Pentru prima dată în istorie, o națională de tineret a României a reușit să se califice în penultimul act al turneului. „Tricolorii” vor lupta pentru un loc în finală, joi, de la ora 19.00, contra Germaniei. Mijlocașul Dragoș Nedelcu a spus la finalul partidei cu Franța că este bucuros pentru că a reușit să-i facă fericiți pe români.

„Era greu să ne gândim la câștigarea grupei. Am luat fiecare meci în parte și le-am pregătit foarte bine tactic. Locul 1 este meritat! Am scris o filă de istorie în România. Mă bucur că am putut să contribui la asta. Simt mândrie și vreau să-i fac mândri pe fani! Măcar o seară să fie fericiți și mândri că sunt români într-o altă țară.

Nici nu m-am gândit la semifinală. Trebuie să sărbătorim, iar de mâine vom analiza adversarul. Vom intra pe teren pentru a juca în finală”, aspus Nedelcu la TVR 1.

