„Tricolorii” nevăzători n-au unde juca fotbal în țară

Naționala de nevăzători a României a reușit o mare performanță. „Tricolorii” s-au calificat la Campionatul European găzduit în luna septembrie de Italia, după ce au trecut de un turneu preliminar la care au mai participat Belarus (3-0), Georgia (2-1) și Grecia (1-1).

Obiectiv: clasarea în primele opt echipe

Coordonați de selecționerul Sorin Lepădatu, jucătorii primei reprezentative vor participa la cel mai important turneu continental dedicat fotbalului pentru nevăzători.

„La acest European iau startul 10 naționale. Noi mergem cu obiectivul de-a termina în primele 8 formații, pentru a avea asigurată calificarea și la viitoarea competiți”, ne-a declarat Lepădatu. La fotbalul pentru nevăzători, echipele sunt formate din patru jucători plus un portar, singurul care nu are probleme de vedere. Pe bancă iau loc cinci rezerve. Fiecare repriză se întinde pe durata a 25 de minute. Bazele naționalei României, aflată sub patronajul Casei Regale, au fost puse în 2013. „A fost vorba despre un program de dezvoltare inițiat de UEFA, la care a accesat și FRF. Există nu numai un Campionat European, ci și un turnul Mondial. Acolo unde Brazilia face legea, iar țările africane ajung mai mereu în fazele superioare.

În Europa, mai puțini nevăzători B1

„În Europa, medicina stă mult mai bine, așa că sunt și mai puține persoane nevăzătoare B1, adică din categoria celor care nu văd deloc. În Africa și Brazilia se pot face mai puține lucruri pentru aceste persoane, pentru îmbunătățirea vederii, așa că și aria de selecție este mai mare”, ne explică selecționerul României. La fotbalul pentru nevăzători, portarul nu are probleme de vedere. Cei patru jucători au ochelari, iar mingea are clopoței. În spatele porții există un ghid, care comunică jucătorului aflat în atac pe ce direcție trebuie să alerge și unde să șuteze.

„Ochelarii nu pot ajuta deloc la vedere. Ei au rolul de-a proteja fața fotbaliștilor. Nimeni nu-și permite să primească o minge în față. Mingea folosită este de dimensiunile celei folosite la fotbalul în sală”, spune Sorin Lepădatu. România nu are un campionat de profil. „Au existat patru echipe, dar au dispărut din cauza lipsei finanțării. În alte țări există competiții. În Turcia sunt trei ligi. În Germania, Anglia, în Belgia, se joacă fotbal pentru nevăzători. Formațiile mai finanțează și aceste secții, la noi nu sunt bani”, oftează tehnicianul.

Vedeta echipei joacă la Stuttgart

Unul dintre cei mai buni fotbaliști, Adriani Botez, a dispărut din vederile naționalei. „Muncește în Germania, la Stuttgart și joacă pentru echipa orașului, care e campioană. S-a angajat la o bancă, lucrează în Biroul de Credite, așa că un an nu mai poate veni în țară. Componenții naționalei nu sunt profesioniști, așa că-și câștigă banii în afara fotbalului. Doi dintre ei sunt profesori de engleză, respectiv istorie, unul lucrează în IT, iar un alt „tricolor” într-o tipografie.

