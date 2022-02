Trei medaliați la Mondialul de Winter Triathlon: O performanță excepțională

Robert Tămîrjan a devenit campion mondial la Para Winter Duathlon și Triathlon, Viorel Pălici, vicecampion mondial la Duathlon, iar Luisa Maria Rășină s-a întors acasă cu bronzul mondial în aceeași probă de Duathlon. Aceștia au obținut rezultate incredibile la un sport extrem de dificil. Șansele ca triatlonul să ajungă la Jocurile Olimpice sunt foarte mari.

„O performanță excepțională, care vine într-un moment foarte potrivit pentru federația noastră, care ne motivează să mergem mai departe cu programul de triatlon de iarnă. Nu ne așteptam la așa rezultate la aceste mondiale. Îi felicit pe toți 3 pentru aceste performanțe” – Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon.

„E greu să descriu ceea ce simt! A fost o cursă grea, am avut un moment în care nu mai speram la medalie pentru că ieșisem de pe podium, dar chiar la sfârșit am reușit să îmi găsesc toate resursele și să urc pe treapta a treia” – Luisa Maria Rășină, medalie de bronz la Campionatul Mondial de Winter Duathlon din Andorra.

Povestea celor 3 medaliați la Winter Triathlon

Noul campion mondial în probele de Para Winter Triathlon și Duathlon este un român în vârstă de 24 de ani, Robert Tămîrjan. Acesta a avut o serie de probleme de sănătate, dar a reușit să facă față cu brio competiției.

„Mă bucur enorm pentru aceste medalii. E un rezultat major pentru mine. Am câștigat două campionate mondiale la un timp atât de scurt, a fost foarte obositor. La Triatlon am pornit cu dureri la șold rămase de la competiția de Duatlon, dar am reușit să termin cu bine” – Robert Tămîrjan, două medalii aur la Campionatul Mondial de Winter Duathlon și Triathlon din Andorra.

Viorel Pălici, cel mai vechi sportiv din echipa României, este pasionat de schi, alpinism și alergare montană.

„Îmi este foarte greu! În fiecare zi, la antrenamente, mă gândesc cum să mă împart să fie totul bine. Îmi aleg competițiile, îmi pregătesc probele care urmează să le fac în fiecare sport. Am momente când sunt epuizat, dar tot timpul spun că voi trece peste și că totul va fi bine! Sunt un învingător și vreau să fiu cât mai sus” – Viorel Pălici, medaliat cu argint la Campionatul Mondial de Winter Triathlon din Andorra.

Campionatele Mondiale de Winter Triathlon și Duathlon au avut loc în perioada 3-6 februarie în Andorra. Acest sport conține alergare, ciclism montan și schi fond. Poate ajunge în ediția următoare a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano. Sunt șanse mari să intre cu drepturi egale în familia olimpică peste 8 ani.