Trei jurnaliști chinezi – spioni

Trei ofițeri chinezi, cu identități fabricate, care lucrau la Londra sub acoperire jurnalistică, au fost expulzați din Marea Britanie în ultimul an, potrivit unui nou raport făcut public de autorități. Această informație a fost a fost făcută publică joi de către ziarul The Telegraph, care cita o „sursă guvernamentală” anonimă. Raportul susține că cei trei jurnaliști chinezi expulzați erau de fapt angajați ai Ministerului Securității Statului din China.

Ziarul britanic susține că cei trei cetățeni chinezi lucrau ca jurnaliști pentru trei agenții de presă și mijloace de informare chineze diferite. Cu toate acestea, agenția de contraspionaj britanică, Serviciul de securitate (cunoscut și sub numele de MI5), ar fi descoperit adevăratele identități ale spionilor, potrivit The Telegraph. Guvernul britanic le-ar fi ordonat apoi să părăsească imediat țara. Sursa citată nu a furnizat detalii despre momentul în care toți cetățenii chinezi au fost expulzați, spunând doar că expulzările au avut loc în momente diferite în ultimul an.

Într-o evoluție separată, guvernul britanic a anulat ieri licența de difuzare a postului de televiziune din China, China Global Television Network (CGTN). Măsura a venit ca urmare a unei anchete a Oficiului pentru Comunicații (cunoscut sub numele de Ofcom), o autoritate guvernamentală independentă care reglementează industria britanică de radiodifuziune, poștă și telecomunicații. Decizia marchează un obstacol major pentru CGTN, care angajează sute de reporteri și consideră Londra ca una dintre cele trei baze majore la nivel mondial.

Într-o declarație prin care explică decizia sa, Ofcom a declarat că anchetatorii săi au ajuns la concluzia că CGTN nu era independent din punct de vedere editorial de Partidul Comunist Chinez. Acest lucru însemna, potrivit Ofcom, că radiodifuzorul chinez era efectiv “o unealtă” a statului chinez. Legislația britanică nu permite entităților media controlate de guverne să dețină licențe de difuzare.

Sursa citată crede că televiziunea chineză CGTN va încerca acum să primească o licență de difuzare într-o altă țară europeană.