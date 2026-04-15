Transilvania, vânată în continuare de Ungaria

Duminică, în loc să ne vedem de Paşte, ne-a durut rău de tot de Ungaria. Cum se vor încheia alegerile. Toată lumea, cu sufletul la gură. Orban sau adversarul? Şi s-au încheiat. A pierdut Viktor Orban. A doua zi de Paşte a fost tot sărbătoare. A fost sărbătoarea comentariilor. A analizelor.

Ce se va întâmpla cu Ungaria. Unii jubilau: am învins! Alţii, trişti: am înfrânt! Îi durea foarte tare pe unii cu ce se vor încălzi maghiarii la iarnă, că depind în proporţie de peste 80 la sută de gazele şi petrolul rusesc. Mai au voie să ia de la ruşi?

Le va tăia conducta Putin? Alţii sunt îngrijoraţi de faptul că va exploda propaganda LGBT+, o să scadă natalitatea în Ungaria, familia maghiară nu va mai fi familie şi toate celelalte pe care le ştiţi de la alegerile noastre. La ei au mai pus şi un ştampel de palincă la meniu.

Lunetişti ucraineni pregătiţi să tragă în populaţie ca să producă haos. Nici picanteriile nu au lipsit. Câştigătorul Magyar Péter şi-a bătut soţia. A tras o curea pe fundul Ministerului de Justiţie din Ungaria, că soţia era pe atunci ministru la justiţia ungurească.