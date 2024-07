Trăiri din timpul Revoluției din 1989. Povestirile Mihaelei Ceaușescu. Video

Mihaela Ceaușescu alături de Ionuț Cristache au purtat conversații despre Revoluția din anul 1989 în cadrul unei ediții a podcastului Hai România, difuzată în data de miercuri, 24 iulie, pe canalul de YouTubes.

Unul dintre subiectele care au fost abordate a fost despre cum s-au resimțit evenimentele pentru un membru al familiei Ceaușescu. Pentru că, așa cum a punctat invitata, acestea s-au simțit diferit.

Agitație în țară

După cum a povestit Mihaela Ceaușescu în cadrul podcastului Hai România, înainte de momentul Revoluției din 1989, aceasta a aflat de la actorul Ion Besoiu că la Timișoara se „întâmplă ceva”. Mai apoi, ea l-a sunat pe Nicu, care nu a dat prea multă importanță acestor evenimente. Asta până la un moment dat. Mai apoi, aceasta și-a amintit care au fost întâmplările din acea perioadă.

„Eu am stat acasă, oarecum liniștită, am stat acasă până pe 20, când, de fapt pe mine asta m-a speriat. Casa unde locuiam eu a fost înconjurată de zece persoane, zece bărbați. Aceștia strigau <<Moarte criminalului>>. Cred că încă mai am un bilețel acasă, l-am păstrat.

Asta m-a speriat. Stăteam pe strada Toamnei colț cu Eminescu, în centru. Stăteam acolo de mulți ani și am avut o relație extraordinar de bună cu vecinii. Se știa că stau acolo. Era foarte greu să stai undeva și să nu se afle cine stă”, a povestit Mihaela Ceaușescu.

O situație tensionată

Conform spuselor Mihaelei Ceaușescu, persoanele care au venit acasă la ea în apropierea evenimentului din luna decembrie a anului 1989, nu erau din cartierul în care aceasta locuia. Văzând că lucrurile încep să ia această turnură, ea a spus că cel mai bun lucru era să plece.

„Eram cu fetele, cu cele mari, pentru că cea mică era la bunicii ei la Cluj. Și atunci am intrat în mașină, am băgat marșarier prin poartă, iar vecinii mei au făcut un culoar și am ieșit. Am lăsat casa vraiște. Însă nu mi s-a furat nimic. Mi-au păzit vecinii casa. La alte verișoare s-au dat spargeri. În casa mamei mele s-a furat tot. La mine nu s-a furat nimic”, și-a adus aminte Mihaela Ceaușescu.

Casa lui Ion Voicu

După ce a fost nevoită să își părăsească domiciliul pentru că situația devenea din ce în ce mai tensionată, a petrecut câteva zile în casa celei mai bune prietene. Însă nu a putut sta pentru o perioadă mai lungă. Așa a ajuns în casa maestrului Ion Voicu, care era și nașul surorii sale, unde a petrecut câteva zile.

De aici afla și ce se întâmplă în țară. În plus, în unele momente afla și că unii membrii ai familiei erau arestați. „În momentul în care am văzut că toți sunt arestați am zis că gata, vin și după mine”, își aduce aminte Mihaela Ceaușescu. De asemenea, ea a mai povestit că era pregătită pentru acest moment, chiar își pregătise și o valiză. Mădălin Voicu, prietenul acesteia din copilărie o întreba ce va face la pușcărie.

„Până la urmă m-am gândit și eu ce-o să fac eu în pușcărie. Și am zis că în primul rând o să le învăț rusa pe fetele din celulă. Eu așa m-am gândit. Ce știu eu să fac? Să le învăț rusa. Rusa poate să învețe oricine. Pe urmă, o să le povestesc în fiecare zi câte un roman. Așa, ca o poveste. Eu cred că o să mă împrietenesc. Așa mă gândeam să îmi petrec eu timpul în pușcărie. Dacă cazi într-o depresie, din depresie ieși foarte greu”, a mai spus membra familiei Ceaușescu la podcastul Hai România.

Ediția integrală a podcastului difuzat miercuri, 24 iulie, pe canalul de YouTube Hai România poate fi urmărită aici.