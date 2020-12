Fostul președinte Traian Băsescu avertizează Comisia Europeană că prin desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiuilor în justiţie, SIIJ (poreclită și Secția Specială), judecătorii din România riscă să rămână vulnerabili în fața abuzurilor ce au loc în Justiție, abuzuri făcute de procurori.

„Care este motivul pentru care Comisia insista pentru desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunile din Justitie?”, este una din întrebările pe care fostul președinte al României, Traian Băsescu, le-a adresat Comisiei Europene.

O alta întrebare, pusă de europarlamentarul român, conform portalului Parlamentului European: „Care sunt alternativele propuse de Comisie pentru asigurarea independenței judecatorilor față de presiunile procurorilor?”.

Traian Băsescu face și un preambul, înainte de a adresa aceste întrebări, și susține că existența Secției Speciale ar garanta că DNA nu poate folosi dosare împotriva judecătorilor.

Cele două întrebări adresate de Traian Băsescu Comisiei Europene:

1. Care este motivul pentru care Comisia insistă pentru desființarea SIIJ?

2. Care sunt alternativele propuse de Comisie pentru asigurarea independenței judecătorilor față de presiunile procurorilor?

„Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) din Romania, infiintata in cadrul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie si operationala incepand cu 23 octombrie 2017, are competenta exclusiva de a investiga infractiunile savarsite de judecatori si procurori. In acceptiunea Raportului din 2020 privind statul de drept in Romania (SWD (2020) 0322), continuarea activitatii sectiei poate afecta independenta justitiei, Comisia de la Venetia sugerand desfiintarea acesteia.

În realitate, existenta acestei sectii speciale garanteaza ca procurorii anticoruptie nu pot folosi dosare impotriva judecatorilor pentru a crea presiune asupra acestora si pentru obtine rezultate favorabile in alte cauze pe care le au in lucru.

In timpul unei audieri a Comitetului Helsinki al SUA din 2017, s-a dezvaluit ca judecatorii care nu pronunta hotarari favorabile incadrarilor facute de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) au devenit, ei insisi, tinte, in timp ce acelora considerati prietenosi cu interesele DNA de a obtine condamnari li s-a rasplatit loialitatea, acest lucru explicand modul in care DNA a mentinut rate extraordinare ale condamnărilor, de 92%”, a declarat Traian Băsescu.