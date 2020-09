Joi, 3 septembrie 2020, au avut loc noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc care le-au dat emotii jucatorilor din toata tara.

Numerele extrase joi, 3 septembrie 2020:

Loto 6/49: 29, 48, 34, 12, 36, 8

Loto 5/40: 5, 9, 8, 29, 40, 13

Joker: 13, 17, 38, 25, 2, 1

Noroc: 7, 9, 6, 0, 2, 3, 7

Super Noroc: 9, 5, 4, 4, 6, 1

Noroc Plus: 2, 2, 4, 3, 8, 7

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,16 milioane lei, adica aproximativ 447.000 de euro, iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei, adica peste 210.000 de euro.

La Joker, la categoria I, este pus in joc un report de peste 9,94 milioane lei (peste 2 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 107.000 de lei (peste 22.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, se înregistreaza un report in valoare de peste 144.500 de lei (aproximativ 30.000 de euro).

In ceea ce priveste Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 475.000 de lei (peste 98.000 de euro), iar la Super Noroc, este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 38.000 de lei.

Va reamintim ca la extragerile de duminica, 30 august, 2020, Loteria Romana a acordat peste 16.600 de castiguri, in valoare totala de peste 925.500 de lei.