Tragerea Loto, 21 august. Report de 1,74 milioane de euro la 6/49. Care sunt numerele extrase

Tragerea loto, 21 august

O nou tragere Loto a avut loc duminică seară. Care sunt numerele care au ieșit câștigătoare:

Joker: 11 / 8, 32, 1, 43, 5;

Loto 6/ 49: 2, 12, 27, 15, 16, 9;

Loto 5/40: 39, 3, 14, 29, 24, 7;

Noroc Plus: 2 9 9 5 3 2;

Super Noroc: 5 4 0 1 4 9;

Noroc: 3 2 0 5 5 2 5.

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de aproximativ 8,49 milioane de lei (aproximativ 1,74 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 5,23 milioane de lei, adică peste 1 milion de euro.

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 6,14 milioane de lei, adică peste 1,25 milioane de euro, iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 471.300 de lei, echivalentul a peste 96.500 de euro.

La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 50.800 de lei, echivalentul a peste 10.400 de euro.

De asemenea, la Loto 5/40 se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 346.500 de lei, adică peste 71.000 de euro.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat in valoare de peste 25.800 de lei.

Joi, 18 august, Loteria Română a acordat 15.466 de câştiguri în valoare totală de peste 849.600 de lei.

Cum se joacă la Loto 6/49

Loto 6/49 este cel mai popular joc la loterie din România. Persoanele care doresc să își încerce norocul aleg șase numere între 1 și 49, în cazul în care doresc o variantă simplă. În ziua extragerii, din urna de 49 de bile cu numere de la 1 la 49 se extrag șase numere.

Prețul biletelor pentru a participa la extragere crește în funcție de complexitatea combinațiilor alese de un jucător.

Iată prețul de bază a unui bilet la loto cu variantă simplă.