Într-un interviu acordat USA Today în 2014, Harris a povestit despre viaţa ei cu Mayweather: „Am fost o femeie bătută”, a spus Harris. „Mi-a fost jenă să spun că sunt o femeie bătută. Am simțit rușine. Am simțit că a fost vina mea. Ce am facut? Nu am înțeles de ce eram o femeie bătută în acel moment. Acum știu că eram într-o relație foarte disfuncțională, ostilă și victima violenței domestice”.

Unul dintre copiii lor, Koraun, a fost martor la violenţă și a alertat autoritățile după ce s-a strecurat din casa. El l-a numit pe tatăl său „un laș” în același interviu, pe care mama sa l-a acordat vorbind despre timpul petrecut cu boxerul.

„Tata a spus să-mi încui ușa și să stau în camera mea”, a povestit Koraun despre incident. „M-am întors în camera mea și am încuiat ușa, apoi am fugit în baie, am sărit pe geam și m-am dus la poarta principală de la intrare şi i-am spus paznicului că mama mea era rănită și să cheme ambulanța și poliția”.

Surse din cadrul politiei au declarat pentru TMZ că femeia a fost găsită fără suflare în maşina ei, acasă, luni noaptea. A fost declarată moartă imediat, iar investigatorii nu tratează deocamdată decesul ei ca pe o crimă şi nu consideră că a fost implicată o altă persoană. Cei doi s-au cunoscut în 1995 şi s-au despărţit în 2010, au împreună 3 copii, Zion, Koraun si Jirah.

