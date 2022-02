Trădarea momentului în televiziune! O mare vedetă a plecat de la PRO TV. A semnat cu rivalii

Potrivit unor surse, este vorba de Monica Bârlădeanu din serial „Vlad”. Anunțul vine după plecarea lui Viviana Sposub, care a ales Kanal D. Actrița Monica Bârlădeanul (43 de ani), interpreta Carlei din serialul Vlad, se pare că va pleca de PRO TV odată cu terminarea filmărilor pentru serial. Sursele mai spun că actrița nu a semnat un alt contract pentru vreun serial și nici nu va juca într-o producție nouă, la PRO TV.

„Nu va juca și nici prezentatoare al vreunui show de televiziune nu va fi. Se aude că Monica ar fi primit propunerea de a face parte dintr-un juriu al unei emisiuni de televiziune. Nu avem detalii despre acest proiect, însă orice este posibil”, au declarat o sursă pentru click.ro

Cine este Monica Bârlădeanu

Monica Bârlădeanu (nume de scena: Monica Dean) s-a născut la Iaşi si este o săgetătoare veritabilă. Şi-a dorit pe rând să devină doctor, actriță şi avocat, dar visul Monicăi a fost dintotdeauna sa lucreze în televiziune şi a reuşit. Lansarea sa a fost la B1TV.

Monica a fost de multe ori aproape de acest domeniu, mai ales cand avea roluri în reclame, pășind deseori în platoul de filmare. Atunci a prins de fapt gustul pentru televiziune. Iar toate aceste apariții televizate în spoturi publicitare, i-au dat un şi mai mare imbold să lupte pentru a-si atinge visul. Iar una dintre realizări a fost să ajungă la Hollywood:

Am câştigat un casting pentru un rol într-un serial produs de Whoopi Goldberg, „Strong Medicine”. Era o dramă despre o mamă care-şi pierde copilul. Nu am avut timp să fac actele, iar ei au zis că poate vom colabora data viitoare, a povestit Monica Bîrlădeanu.

Emisiunea La Strada i-a oferit Monicăi Bârlădeanu ocazia realizării visului. Este încurajată bineînțeles şi de familia sa, care îi este foarte aproape. A lucrat ca asistent marketing la Editura “Polirom”, Iar interpretul preferat este Eros Ramazotti.

Filme în care a jucat Monica Bârlădeanu

Faci sau taci (2019) – Raluca Jimbleu

Vlad (2019) – Carla

Limani (2015) – Laura

The Matriarch (2013)

Despre oameni și melci (2012) – Manuela

Diaz: Don’t Clean Up This Blood (2012) – Constantine

Itaker – Vietato agli italiani (2012) – Doina

Maternity Blues (2011) – Eloisa

Out of the Night / (2011) – Lia

Stopover (2010) – Ingrid

Vallanzasca – Gli angeli del male / Vallanzasca (2010) – Nicoletta

Francesca (2009) – Francesca

Fall Down Dead / Se credea un Picasso (2007) – Helen Ritter

Living & Dying / Pe viață și pe moarte (2007) – detectiv Lascăr

Caved In (2006) – Sophie

Incubus (2006) – Karen

Lombarzilor 8 (2006) – Ana

Second in Command / Gardă de corp (2006) – dr. Johnson

Moartea domnului Lăzărescu (2005) – Mariana

Buds for Life (2004) – Stephanie

Lost / LOST: Naufragiații (2004) – Gabriela Busoni

Malia (2004) – Malia

Nip/Tuck / Prietenie pe muchie de cuțit (2003)

CSI: Crime Scene Investigation / CSI – Crime și Investigații (2000) – Emily Rey