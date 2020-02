Nu de alta, dar sunt destule dive senzuale ale lumii mondene care au cu ce să se laude.

Frumoasele showbizului doresc să își mențină trupurile la un nivel fizic demn de a fi invidiat. Vedetele sunt mereu admirate, dorite și prețuite de nenumărații fani care le „invadează” paginile de socializare și le urmăresc, pas cu pas, fiecare mișcare. Fără a mai aduce în discuție bărbații alături de care trăiesc momente sentimentale incendiare.

Sunt vedete care, privilegiate de „mama natură”, care se pot lăuda cu un funduleț perfect, însă există și cazuri când medicul estetician intervine pentru a corecta ceea ce nu pare a fi chiar așa cum și-ar dori vedeta.

Nu există femeie, de altfel, care să nu viseze ca formele sale să fie perfecte

Dar amintind de vedete, la această categorie amintim pe sexy-blondina Bianca Drăgușanu sau nonconformista Anna Lesko.

Însă, alături de ele, se lasă descoperite și privite, fără reținere, alte nume „grele” din showbiz. Andreea Bălan este una dintre invitate, iar Ramona Olaru sau Roxana Ilie s-ar fi simțit, poate, lezate dacă nu ar fi fost incluse, la rândul lor, în acest clasament.

Nu lipsește din acest TOP al celor mai apetisante fundulețe… celebre din România nici Geanina Ilieș. Iar lista continuă cu Roxana Vancea, însă nu a scăpat nici Crina Abrudan. Larisa Tănăsoiu și Carmen Brumă nu aveau cum să nu fie prezente într-un astfel de top, mai ales că sunt vedete care atrag privirile bărbaților la fiecare apariție.

Cristina Ich, „Angelina Jolie de România”, este – de fiecare dată – o apariție la superlativ, fiind considerată una dintre cele mai frumoase vedete din showbiz. A nu o include într-un astfel de top ar fi ca și cum nu ai vedea pădurea din cauza copacilor.

De asemenea, Lora și-a câștigat locul în clasament, iar Brigitte luptă de la egal la egal. Pe „turnantă” se apropie Loredana Chivu, însă nici Laura Cosoi nu „depune armele”.

Bineînâeles, Oana Zăvoranu are ceva de spus și nu se ferește să folosească replici „contondente”. Lavinia Pîrva are, la rându-i, mulți admiratori. Ilinca Vandici și Andra Măruță sunt aici. Plus Roxana Nemeș, ceea ce face ca TOPUL să fie o atracție indiscutabilă, potrivit cancan.ro

