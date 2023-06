Top 100 femei de succes 2023. Beatrice Dumitrașcu, One United Properties: ”Am fost inspirată de oameni puternici!”

La primirea premiului Galei Capital Top 100 femei de succes 2023, Beatrice a declarat: ”Mulțumim. S-au spus multe lucruri în asta seara, dar pot adăuga câte ceva. Și eu am fost inspirată de oameni puternici, atât femei cât și bărbați, și zilnic găsesc modele în cei pe care îi cunosc, dar da, este vorba despre oameni, despre echipe, despre ceeea ce facem în fiecare zi. Și ne putem lăuda cu faptul că am încheiat primul trimestru al acestui an cu încasări de 90 de milioane de euro”

”Prețul mediu pentru achizițiile rezidențiale în București este în continuare semnificativ mai mic decât în alte orașe importante din regiunea Europei Centrale și de Est și astfel reprezintă o oportunitate pentru investitorii străini de a intra pe piață sau pentru cumpărătorii locali de a-și moderniza locuințele”, a mai spus Beatrice Dumitrașcu pentru Capital.

Un business dinamic

Fără doar și poate, piața imobiliară din România este foarte dinamică și prezintă mari oportunități dacă business-ul este abordat cu seriozitate și răspundere. Clienții români caută proprietăți noi și sigure, care să îndeplinească cele mai noi standarde în ceea ce privește tehnologiile integrate, designul și eficiența energetică.

” 2022 a fost un an de creștere solidă pentru One United Properties, în ciuda condițiilor dificile de piață. Am raportat o cifră de afaceri consolidată de 235,4 milioane EUR, reprezentând o creștere de 4% față de anul precedent, și un profit brut de 116,2 milioane EUR. One United Properties a investit peste 1,01 miliarde de lei în dezvoltarea Bucureștiului numai anul trecut și intenționăm să creștem acest buget cu 15% la 1,16 miliarde de lei anul acesta”, ne-a mai spus CEO-ul Residential Division de la One United Properties.

În prezent compania deține un portofoliu de terenuri de 106.000 mp, cu o suprafață construibilă supraterană de 435.000 mp. Pe acestea vor fi construite peste 2.800 de apartamente și unități comerciale.

Proiectele anului în curs

”Pentru 2023 avem atât planuri de dezvoltare, cât și de achiziții de terenuri și proprietăți. Printre dezvoltările finalizate sau care urmează să fie livrate anul acesta se numără One Verdi Park, One Cotroceni Park, One Floreasca Vista sau One Timpuri Noi. Pentru intervalul 2024-2025 avem în plan livrarea unor dezvoltări precum One Peninsula, One Floreasca Towers, One Herăstrău Vista, One Lake Club, One High District, One Mamaia Nord Faza 2 și One Gallery, spațiu comercial și de birouri”, ne-a mai spus CEO -ul Residencial One Properties.

Compania a anunțat de curând achiziția unui nou teren destinat unei noi dezvoltări, One Cotroceni Towers, care împreună cu One Cotroceni Park vor forma One Cotroceni City, un adevărat oraș-în-oraș care se va întinde pe mai bine de 10 ha de teren (pe locul fostelor platforme industriale Ventilatorul și TitanMar). În prezent ONE deține un portofoliu de terenuri de 106.000 mp, cu o suprafață construibilă supraterană de 435.000 mp. Toate aceste terenuri vor fi construite peste 2.800 de apartamente și unități comerciale, în cadrul unor dezvoltări precum One City Club, One Herăstrău City și One Cotroceni Towers. În plus, aproape 65.000 mp de noi spații de birouri vor fi construite în fazele 3 și 4 ale One Cotroceni Park.

”De asemenea, aproximativ 40.000 mp de clădiri care vor fi restaurate se înscriu în strategia noastră de a contribui la păstrarea și protejarea patrimoniului cultural, inclusiv de obiective importante în strategia de regenerare urbană a companiei, precum One Plaza Athénée, One Downtown, One Gallery și One Athénée”, ne-a mai spus Beatrice Dumitrașcu.