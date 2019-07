„Dacă modificările la Legea poliției ar fi fost promulgate de Președintele României și nu ar fi fost blocate la Curtea Constituțională, polițiștii nu ar fi stat ca proștii în fața casei criminalului din Caracal, bronzându-se la lună pentru că procurorul nu le-a permis accesul înainte de ora 6 dimineața arătată în mandatul de percheziție.

Iar cine invocă aplicarea art. 27 alin. 2 din Constituție se face de râs pentru că acolo se spune clar că se poate deroga de la regula inviolabilității domiciliului, însă DOAR PRIN LEGE. E deci nevoie de o lege care să prevadă că în anumite cazuri se poate interveni fără mandat de percheziție, exact ce ar fi făcut aceste modificări. Da, trebuiau să-și asume orice risc și să intervină, chiar ignorând ordinul procurorului, pentru că așa era în primul rând uman, dar realitatea este că nici un text de lege nu îi proteja.

Later edit.

Nu am intentionat sa particip si sa alimentez dezbaterea morbida despre acest caz. Mi se pare ca e o viermuiala pe cadavrele fetelor, neingropate inca. Nu am sa raspund la comentarii, desi ma astept si la un val de injurii. Cert este urmatorul lucru: uman politistii puteau sa intre, dar daca dispozitiile din legea politiei erau in vigoare aveau obligatia sa intre, chiar incalcand ordinul procurorului, iar acum nu mai aveam aceste discutii”, a scris avocatul Toni Neacșu pe pagina de Facebook.

