„De cand au inceput demersurile mele tehnice pentru a demonstra nelegalitatea constituirii completelor de judecata la ICCJ ( intai de 5, apoi de 3), sotia mea, judecator de civil, m-a somat – cum numai o sotie stie sa o faca, inclusiv cu mici santaje culinare deci 🙂 – sa ma opresc inainte de completele de judecata colegiale de la celelalte instante decat ICCJ. Ar fi o nebunie, spune ea, sa intram in complete alaturi de colegi trasi la sorti, fara sa se tina seama de compatibilitati, experiente diferite ori umori care inerent apar in orice colectiv. Sub acest aspect, ca fost judecator, ii dau dreptate, ar iesi un mic haos.

In februarie 2019, dupa aparitia Deciziei 685/2018, am participat la discutii cu Avocatul Poporului de atunci solicitand sesizarea CCR cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor legale care fac posibil ca completele de 3 judecatori de la ICCJ sa se constituie prin acte administrative ale colegiului de conducere, cu nerespectarea noului principiu enuntat de Curtea Constitutionala, necesitatea repartizarii aleatorii a judecatorilor in complete pentru asigurarea impartialitatii obiective a instantei. D-ul Victor Ciorbea ne-a lasat sa asteptam, d-na Renate Weber vad ca a fost convinsa de justetea argumentelor.

Zilele trecute, sustinand exact o astfel de exceptie in fata unui complet de judecata al ICCJ, compus din 3 judecatori perfect onorabili de altfel, presedintele de sedinta, dupa epuizarea argumentelor juridice si sugubat, imi arunca in fata problema exact ca sotia mea: d-le avocat, ca presedinte de instanta ati tot stabilit complete de judecata pe moda veche a compatibilitatilor personale si daca imi spuneti ca credeti sincer ca de acum ar trebui procedat doar prin tragere la sorti vom refecta altfel asupra sustinerilor dvs juridice; cand erati judecator v-ati fi dorit sa fiti aruncat cu cine se nimereste in compunerea completului?

Putin luat prin suprindere, am ingaimat banalitatea lui unde e lege nu-i tocmeala, d-le presedinte, dupa care m-am aruncat in expunerea tehnica a convingerii mele intime ca dupa decizia 685/2018 lucrurile s-au schimbat, iar obligatia repartizarii aleatorii, prin lege, a judecatorilor in completele de judecata tine de criteriile impartialitatii obiective a justitiei. Completele stabilite unilateral prin vointa colegiului de conducere sunt subiective si nu satisfac cerinta minina a obiectivitatii instantei. Finalmente completul mi-a refuzat sesizarea CCR cu aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, identica pana la litera argumentelor, ca cea pe care Avocatul Poporului a formulat-o. Urmeaza recursul, dar tot la ICCJ desigur. Nu este prima exceptie cu acest continut care mi s-a respins si probabil nici ultima.

Tocmai de aceea singura solutie este sa intervin in cadrul solutionarii exceptiei invocata de Avocatul Poporului sub forma lui amicus curiae.

Bucuria mea, s-o clasific asa, este aceea ca deocamdata discutam doar de completele colegiale de la ICCJ, iar nu si de cele de la curtile de apel.

Altfel spus, deocamdata inca o sa ma mai rasfat in bucataria sotiei cu mancarurile cu care sunt obisnuit”, a scris acesta pe Facebook.

