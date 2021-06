Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineaţa, la o societate de incinerare a deşeurilor periculoase din comuna prahoveană Brazi, autorităţile emiţând un mesaj RO-ALERT prin care avertizează asupra degajărilor masive de fum.

Potrivit ISU Prahova, incendiul a izbucnit în comuna Brazi, la o hală de depozitare a unei societăţi comerciale care are ca obiect de activitate colectarea şi incinerarea deşeurilor periculoase.

Un nor toxic s-a ridicat deasupra orașului, iar mai multe autorități au emis avertizări și avertismente cu privire la acest incendiu. Acum au venit să dea explicații.

La această oră, incendiul este încă în desfăşurare, iar Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Prahova va continua să monitorizeze situaţia de pe amplasament, până la stingerea completă a tuturor focarelor. În acest context, se monitorizează calitatea aerului cu analizorul portabil din dotare, pe direcţia vântului spre zona populată.

Până la momentul actual, datele publicate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) relevă faptul că s-au înregistrat uşoare creşteri pentru indicatorul monoxid de carbon (CO) pe latura de sud-est a incendiului (Centură – intrarea pe autostrada A3).

Direcţia vântului este dinspre nord-vest spre sud-est, iar viteza vântului este slabă spre calm atmosferic, subliniază sursa citată.

La începutul lunii aprilie, un alt incendiu a avut loc la Eco Burn pe platforma unde erau depozitate deşeuri periculoase, Garda de Mediu aplicând atunci o amendă de 40.000 de lei.

Reacția companiei care deține depozitul, Eco Burn

Reprezentanţii Eco Burn, societatea care operează incineratorul de deşeuri periculoase unde, miercuri dimineaţă, a izbucnit un incendiu major, susţin că focul ar fi fost provocat de „o mână criminală”, indicând un angajat care ar fi ameninţat că se sinucide.

„Din declaraţiile paznicului Parcului industrial Brazi, un angajat al societăţii Eco Burn a intrat în incinta parcului minţind că îşi lasă bicicleta şi pleacă în cursă cu un şofer. În scurt timp a izbucnit incendiul şi paznicul a telefonat la ISU anunţând incidentul. Menţionăm că angajatul (…) a pătruns în mod ilegal în incinta Parcului industrial Brazi şi a societăţii Eco Burn, în afara orelor de program şi fără acordul societăţii. La faţa locului a lăsat o bicicletă în scopul inducerii ideii de sinucidere, fapt confirmat şi din declaraţiile tatălui său care a precizat organelor abilitate că a fost informat de S. C. că se va sinucide”, se arată într-un comunicat emis de Eco Burn.

Conform documentului, acesta este al treilea incendiu „produs de mâini criminale” cu care societatea se confruntă.

Reacția ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos

Incendiul de pe platforma de incinerare de la Brazi se pare că a fost provocat de cineva în mod intenţionat şi vorbim despre o ipoteză, o posibilitate, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos.

„Această companie (SC SC Eco Burn SRL, n.r.) are peste 600.000 de lei amenzi pentru nerespectarea legislaţiei privind protecţia mediului şi un dosar penal în curs în urma descinderilor efectuate de Garda de Mediu şi de Corpul de control al ministerului (Mediului, Apelor şi Pădurilor, n.r.). Din informaţiile pe care le deţin în momentul de faţă este vorba doar despre cantităţi (de deşeuri, n.r.) din România, dar aştept bilanţul exact al cantităţilor depozitate în ultima perioadă acolo ca să excludem orice altă variantă. La acea platformă au fost depozitate mai multe tipuri de deşeuri. Din primele informaţii, nu sunt deşeuri medicale periculoase, dar pot fi deşeuri periculoase de genul uleiurilor, filtrelor de ulei, vopselurilor. Tocmai de aceea este incendiul aşa de mare. Este extrem de riscant ca aceste cantităţi să ajungă la mâna unor oameni care sunt iresponsabili, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo se pare că este un incendiu provocat de cineva în mod intenţionat. Activitate de incinerare nu se desfăşura acolo. Era oprită de câteva luni de zile, erau deconectaţi şi de la sursa de energie, de la gaze naturale, tocmai pentru că nu plătiseră facturile. De aceea, aşteptăm acum de la ISU (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, n.r.) raportul privind sursa incendiului. Este o ipoteză, o posibilitate”, a spus Tanczos, la Digi 24.

Întrebat dacă ministerul de resort poate face ceva pentru a stopa importul de deşeuri din alte state, Tanczos a susţinut că importurile propriu-zise sunt interzise în momentul de faţă, iar singura posibilitate pentru companiile care fac reciclare este să aducă materie primă pentru a derula aceste procese industriale.

„Importul propriu-zis de deşeuri este interzis în momentul de faţă. Singura posibilitate pentru companiile care fac reciclare este să aducă materie primă pentru aceste procese industriale de reciclare. Problemele apar acolo unde cantităţile declarate sau tipul de deşeu declarat nu corespunde cu ce este practic în aceste containere şi asemenea cazuri au fost identificate în ultima perioadă de către Garda de Mediu. Încă o dată, problemele acolo unde doar 10 – 20% din materia primă care este declarată a fi reutilizată se şi reutilizează. Diferenţa de 70 – 80% ajunge în gropile de gunoi. Am stabilit un mod de lucru, o procedură nouă cu Garda de Mediu, Vama şi Poliţia de Frontieră astfel încât toate transporturile care sunt identificate cu risc, după anumite informaţii, să fie controlate la sânge. Pe aceste proceduri noi au fost identificate mai multe transporturi şi au fost eliminate, practic, din depozitarea în România. Vom continua acţiunile de control împreună cu Poliţia de Frontieră, Vamă şi Garda de Mediu şi, prin dosarele penale pe care le deschid aceste autorităţi, să descurajăm acest fenomen”, a punctat ministrul Mediului.

Reacția preşedintelui Gărzii Naţionale de Mediu, Octavian Berceanu

Preşedintele Gărzii Naţionale de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat, miercuri, pe platforma Eco Burn de la Brazi, că în incendiu au ars peste 500 de tone de deşeuri periculoase şi nepericuloase, inclusiv deşeuri din zona medicală.

„Acest incendiu ar putea aduce daune substanţiale de mediu, avem staţii care monitorizează. Vrem să începem o anchetă să vedem ce deşeuri au ars în interior. Au fost deşeuri periculoase şi nepericuloase. Când spun periculoase mă refer la vopseluri, tonere, uleiuri. Nepericuloase – diferite deşeuri din zona spitalicească, medicamente expirate, lucruri pe care ei le folosesc şi au expirat în zona spitalicească şi în zona de medicamente şi alte deşeuri. Incineratorul încă arde şi toată structura e aproape de colaps”, a spus Berceanu.

Acesta a precizat că în interiorul halei se aflau circa 550 de tone de deşeuri periculoase şi nepericuloase, urmând ca, în cadrul anchetei care a fost deschisă în acest caz, să se stabilească traseul deşeurilor şi, implicit, impactul concret asupra mediului al acestui incendiu.

„Incineratorul nu funcţiona, pentru că utilităţile au fost sistate încă din ianuarie. Culmea ironiei, urma să primească o autorizare de funcţionare, să îi fie redat accesul la utilităţi fix săptămâna aceasta”, a precizat Berceanu.

Şeful GNM a arătat că, anul trecut, la Eco Burn Brazi au fost efectuate cinci controale, iar anul acesta au fost efectuate alte trei controale, fiind aplicate amenzi de 415.000 lei pentru depozitările neconforme, neregulile vizând modul de depozitare a deşeurilor, modul de gestiune şi înregistrare a acestora, dar şi aspecte legate de respectarea autorizaţiei de mediu.

„Monitorizăm în continuare calitatea aerului să vedem dacă există suspiciuni vizavi de o creştere a poluării către Bucureşti. Direcţia de înaintare a vântului a fost dinspre nord spre sud, masa de aer cald s-a ridicat destul de repede la o înălţime considerabilă pentru că temperatura a fost scăzută în această perioadă şi atunci am avut şi o disipare a acestor nori cu elemente poluante. (…) Datorită faptului că a fost o noapte neobişnuit de rece şi temperatura gazului de acolo este foarte, foarte mare, fumul s-a ridicat la o înălţime considerabilă astfel încât măsurătorile făcute cu laboratorul mobil la nivelul solului să nu ne indice faptul că vorbim de o poluare masivă care afectează calitatea aerului în proximitate”, a mai arătat Octavian Berceanu.

În context, el a precizat că în acest caz sunt luate în calcul „toate ipotezele”

Reacția preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM), George Gârbacea

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM), George Gârbacea, a declarat, miercuri, că fumul produs în urma incendiului izbucnit la incineratorul de deşeuri periculoase de la Brazi este toxic, însă acesta nu a putut fi surprins de instalaţiile de monitorizare a aerului pentru că, pe fondul condiţiilor meteorologice, s-a ridicat în atmosferă, punctând însă că sănătatea populaţiei nu este afectată.

„Fumul este toxic dar, din păcate, nu a putut fi surprins deoarece, fiind aerul cald, de duce într-un layer mai înalt al atmosferei. Noi am trimis, de la 7,00 dimineaţa, o echipă mobilă care a încercat să surprindă acest nor de poluare. A înregistrat depăşiri mici, în zona Bărcăneşti, la indicatorul monoxid de carbon. (…) Din cauza condiţiilor meteorologice, acest nor a fost disipat. (…) La celelalte 6 staţii de monitorizare din Ploieşti nu am înregistrat depăşiri ale vreunui indicator. Am mai verificat şi staţia de la Baloteşti, unde de asemenea nu au fost înregistrate depăşiri, deci Bucureştiul nu este afectat”, a declarat Gârbacea la sediul Eco Burn de pe platforma Parcului Industrial Brazi.

Preşedintele ANPM a explicat că sănătatea populaţiei nu este afectată pentru că a fost un episod temporar, norul de fum fiind disipat.

„Condiţiile atmosferice împing acest nor contaminat şi îl disipează. Deci nu rămâne o zonă concentrată, pur şi simplu el va fi disipat. (…) Momentan suntem safe. (…) La această oră nu există niciun pericol datorită condiţiilor favorabile meteorologice”, a adăugat George Gârbacea.