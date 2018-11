Toader, OBLIGAT să explice de ce s-a întâlnit cu Dragnea înainte de decizia CCR: „Nu m-am întâlnit cu un justițiabil”

Tudorel Toader a declarat marți, după întrevederea pe care a avut-o cu președintele PSD, Liviu Dragnea, la Palatul Parlamentului că a discutat cu acesta despre decizia pe care Curtea Constituțională urmează să o ia miercuri.





Este vorba despre decizia în sesizarea privind refuzul ICCJ de a pune în aplicare noile prevederi ale legii 304/2004, care face referire la schimbarea completurile de 5 judecători.

„Am avut o scurtă întrevedere, am discutat ceea ce poate fi discutat, ceea ce trebuie discutat, dinspre președintele partidului majoritatr și ministrul Justiției, care chiar dacă e independent, face parte dintr-o guvernare politică. Faptul că mâine e miercuri și se va judeca la CCR acel conflict de natură constituțională. Aceasta a fost principala temă a discuției. Nu am discutat în legătură cu decizia. Decizia CCR va fi obligatorie de la momentul publicării în Monitorul Oficial. Nu ai ce să discuți despre conținutul deciziei, nu avem nicio marjă ulterioară. Vom proceda așa cum se va statua în dispozitiv”, a declarat ministrul Justiției.

„Mâine judecătorii vor da o dezlegare care interesează statul de drept și pe cei care se judecă, cei mulți care vor să vadă dacă o lege ulterioară modifică o lege anterioară sau dacă nu cumva o lege care spune contrariul. Vine cineva și spune ceva da, e frumos. Da, mă întâlesc cu toți cei care fac parte din guvern. Eu nu m-am întâlnit cu un justițiabil, ci cu cel de-al treilea om în statul român. Nu am niciun dubiu că veți înțelege că decizia o iau judecătorii și că am discutat despre proceduri. Orice decizie a CCR are o valoare de principiu egală cu legea. Orice lege are un caracter de generalitate. Legile nu pot să aibă caracter individual", a mai spus Tudorel Toader.

Pagina 1 din 1