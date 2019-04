Senator PSD, atac furibund la ministrul Justiției: „Ne-am săturat de Toader. A blocat și alte ordonanțe utile!”

Senatorul Elena Lavinia Craioveanu a spus că PSD nu a luat încă o decizie clară în ceea ce în privește pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, chiar dacă majoritatea liderilor și-au exprimat nemulțumirea față de acesta.





Redăm declarațiile senatorului Elena Lavinia Craioveanu:

„Ne-am săturat de păcălelile, a spus bine domnul președinte Dragnea, ale domnului ministru. Știți bine că în ianuarie a afirmat public și în fața CEX-ului că acele articole declarate constituționale de către Curtea Constituțională le va transpune în lege, printr-o ordonanță de urgență. De ce? Tocmai pentru că toate legile pe care le facem acum în Parlament sunt atacate la Curtea Constituțională.

Sunt retrimise de președinte la reexaminare și tot acest proces de legiferare durează la nesfârșit. Inclusiv legile 303, 304 și 306. Deocamdată nu s-a luat o decizie în ceea ce îl privește pe Tudorel Toader. Dacă mă întrebați pe mine, în nume personal, ca senator, dincolo de această păcăleală cu privire la modificările la cod. Eu mai am o nemulțumire personală. De fapt două.

Una că am ținut agenda publică cu aceste modificări din justiție care trebuiau fie asumate fie închis subiectul pentru că avem atâtea lucruri bune de comunicat și nu putem să le spunem pentru că pierdem timpul ca să justificăm aceste... ba se dau... ba nu se dau ordonanțe. Și al doilea lucru, o nemulțumire personală pe care o am încă de toamna trecută... Sunt profesor. Și anul trecut, în luna octombrie, spre sfârșit, am întrebat la Ministerul educației ce se întâmplă de nu au început copiii să-și primească masa caldă. Am primit următorul răspuns: ordonanța de urgență era blocată la Ministerul Justiției pentru că nu primea aviz întrucât ministerul nu înțelegea care este urgența, la o lună și ceva după începerea școlii", a spus senatorul Elena Lavinia Craioveanu, conform DC News.

Întrebat cum vede declarațiile ministrului Justiției, Tudorel Toader, referitoare la sesizarea formulată de Florin Iordache, Liviu Dragnea a răspuns că „Nu e al meu, nu e rudă cu mine, nu e frate cu mine, nici cu mama, nici cu tata nu e nici verișor de-al meu. A fost asumat de PSD. Nu știu cât o să mai fie asumat de PSD, se pare că PSD nu și-l mai asumă. Dar o să vedem.”.

