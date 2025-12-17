HAI România!

Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu

Alt decembrie, alte diversiuni. De data asta, tema e cu Justiția. Și cu Coaliția. Și cu protestele. Se iese în stradă pentru principii, nu se iese când cresc taxele, scade nivelul de trai sau se anulează alegerile. Liviu Mihaiu, Robert Turcescu și Dan Andronic, podcast ca o încercare de a intelege in ce tara traim.

De la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

Youtube - HAI România!

HAI România!

Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu