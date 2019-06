Povestea lui Ticu Alexe, omul care ni l-a adus pe Papa în casă. La taclale, „live”, despre doi președinți ai României, „pixelul albastru” și secretele televiziunilor

Lumea nu-l știe, că nu l-a văzut la televizor și nici presa n-a prea scris multe, dar îl cunoaște cine trebuie. Este o veritabilă enciclopedie relațională și este posesorul unei arhive de amintiri cu o bază de date mai interesantă ca un întreg serviciu secret.





Ar fi putut să rămână un banal asistent medical, dar viața a avut alte planuri cu el. Doi foști președinți ai României îl tutuiesc și, dacă stai câteva ceasuri cu el, îi sună telefonul ca la 112. Îl caută ziariști, politicieni, oameni de cultură, preoți, sportivi celebri, vedete de televiziune, cârciumari, până începi să te miri că nu vorbește cu însuși Papa de la Roma. Dar și cu acesta are o legătură specială, că el a fost cel care a făcut ce a știut și ți l-a adus în casă. Și nu o dată, ci de două ori. Și nu doar pe Papa Francisc, ci și pe Papa Ioan Paul al II-lea. Are un ochi ca o cameră foto și o memorie cât un computer dintr-o generație viitoare. Îl cheamă Dumitru dar apropiații îi spun Ticu. Ticu Alexe. Omul din umbra celor mai tari transmisiuni în direct din toată istoria televiziunilor românești.

Ticu are 68 de ani, e buzoian din născare și, când era mic, visa să se facă aviator, numai că, la 20 de ani, în 1973, a ajuns asistent medical. După un an de școală sanitară la Buzău și-a luat traista și s-a mutat la București, după iubita lui de pe atunci care era studentă la psihologie. „S-a priceput la bărbați, că și acum suntem împreună și am făcut și un băiat”, se amuză Ticu Alexe. După ce a terminat școala s-a angajat unde nimeni nu se prea înghesuia să se ducă, la Spitalul 9, cum i se spunea pe atunci, actualmente Spitalul de Psihiatrie Al. Obregia. „Am stat printre «nebuni» până în 1992. 19 ani în cea mai grea secție a spitalului, cea cu «acuți»: schizofreni, alcoolici, maniaco-depresivi, psihopați și nevrotici. Acolo mi-am desăvârșit «studiile» în «școala vieții». A fost «universitatea» mea!”, își frământă palmele fostul asistent medical.

În paralel, după ce a dat examen de patru ori până să intre, a studiat la IATC, secția „Imagine, film și TV”, la „fără frecvență”. „Doctorii s-au prins repede, că făceam poze și filmam tot timpul. După doar un an m-au făcut «soră șefă» peste o secție cu o sută de bolnavi psihic. Acolo, mi-am făcut multe relații... I-am cunoscut îndeaproape pe: Baiazid, Hamlet, Napoleon, Stalin, Robespierre, Maria Tereza, Șeherezada și alte multe personalități”, râde Ticu Alexe. În buletin îl cheamă Dumitru, dar lumea îl știe de Ticu, cum îl alinta maică-sa când era mititel, iar Radu Beligan îi spunea Ticulicu.

Fotograf și cameraman „ilegalist”

După aproape două decenii în care a trăit printre nebuni, la propriu, a schimbat „scena și colaboratorii”: „Am părăsit lumea nebunilor pentru o lume nebună, nebună, nebună... Cea a producției pentru televiziune și cinematografie. Până în 1992 nu avusesem niciun job în domeniu. Aș fi vrut eu să mă bag în TVR, da’ nu m-au primit, că nu eram membru de partid... Da’ cu toate astea eram cunoscut în breaslă ca «ilegalist» pentru că lucram la «negru» ca fotograf și cameraman, ucenic al marelui fotograf Aurel Mihailopol. Aveam o oarecare notorietate pentru că am fost printre primii care știau să facă «laborator foto» pentru poze și filme color. Am ajuns, așa, să le fac fotografii personale unor ștabi din CC al PCR, cum ar fi Ștefan Voitec sau Pătrașcu – șeful cancelariei lui nea Nicu”, scormonește printre amintiri Ticu Alexe.

Norocul lui a fost că, pe timpul studenției, îl luase în gazdă, și-l trata ca pe un fiu adoptiv, profesorul său Mircea Gherghinescu: „Prin el am cunoscut oameni grei de televiziune ca Tudor Vornicu, Alexandru Bocăneț, George Grigorescu, Mihai Tatulici, Valeriu Lazarov, Titus Muntean și Dumitru Moroșanu”. Astfel, când s-a decis să facă, în sfârșit, pasul către pasiunea pentru care făcuse o facultate, avea și relații în domeniu. „M-a împins de la spate Sandu Consulea, actualul patron de la «Zahanaua Zexe», că pierdeam timpul încercînd să fac bani cu mașini aduse din Germania și comerț cu turcisme de la Istanbul. El mi-a spus să fac ce-mi place și n-aș fi astăzi ce sunt dacă nu-l ascultam!”.

A asigurat 75% din transmisiunea „live” a vizitei Papei Francisc

Cu echipamentele și oamenii lui Ticu au fost filmate emisiuni celebre precum „Chestiunea zilei” –cu Florin Călinescu, „Audiență națională” – a lui Mihai Tatulici, „Duminica în familie” – cu Mihaela Rădulescu și Festivalurile Callatis și Mamaia precum și Festivalul Harclea Darclée, pentru TVR. Tot el a asigurat transmisia meciurilor Steaua-Galata-saray, în 2008 și România-Argentina din 2014, cu 22 de camere HD, în condițiile în care, în mod normal, un meci este transmis cu 12-14 camere. „Acum am patru care HD cu 8-12-14 și 22 de camere. Cel mai performant, în care pot lucra, concomitent, 18 persoane, fără șofer, valorează patru milioane de euro!”, își inventariază Ticu Alexe arsenalul video. A uitat să spună că are pe inventar și patru antene DSNG de satelit, HD-Full redundante și multe alte echipamente auxiliare. În România doar cei de la Mediapro mai au echipamente ca ale lui. Pentru Ticu lucrează permanent 32 de persoane dar, la evenimente, ajunge să lucreze și să plătească până la 150 de colaboratori. „Numai la vizita Papei Francisc am avut 80 de specialiști care au operat trei care cu 21, 16 și zece camere, în șase locații diferite: Palatul Patriarhal– în colaborare cu Trinitas, Catedrala Mântuirii Neamului, Catedrala Sf. Iosif, Catedrala Catolică din Iași, Câmpia Libertății de la Blaj și Biserica Barbu Lăutaru tot din Blaj. Din tot ce s-a dat la televizor «live» eu am transmis tot, cu excepția sosirii de la Otopeni, primirea oficială de la Cotroceni, piața de la Iași, Șumuleu Ciuc și traseele dintre ele. Cred că mai bine de două treimi, dacă nu chiar trei sferturi, din ce s-a transmis în direct, ca număr de ore, au fost asigurate de Studio Video Art!”, se mândrește Ticu, ca un general care a căștigat încă o bătălie.

Omul președintelui Constantinescu

