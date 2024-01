Theo Rose, atrasă de Anghel Damian de când l-a văzut, deși avea o relație de cinci ani

Theo Rose a făcut cunoscut faptul că a încheiat relația de cinci ani cu Alex Leonte doar după ce Anghel Damian, în acel moment implicat într-o relație de nouă ani cu Lia Bugnar, i-a comunicat că este singur.

Cum a început relația dintre Theo Rose și Anghel Damian

Cântăreața a mărturisit că deși a fost o atracție între ei încă de la început, a durat mai mult timp până să ajungă să formeze un cuplu. Theo Rose spune că era conștientă de ceea ce simte pentru Anghel Damian, așa că a încercat să fugă de el și să nu-l mai vadă.

„Era o chestie din ochi între noi doi. Eu o perioadă am încercat să fug de lucrul ăsta. Sunt o fată cu picioarele pe pământ, am mai zis asta, nu mă bag cu capul înainte, am stat să calculez lucrurile, să nu fac vreo prostie, nu am vrut să stric nicăieri nimic.

Era o tensiune între noi doi care se simțea, am încercat să stau departe să nu se mai simtă nimic, iar într-o zi el a venit la mine și mi-a zis că el a terminat relația (cu Lia Bugnar – n.r) fără să știe dacă eu vreau să fiu cu el sau nu. După care am terminat și eu relația pe care o aveam și am fost împreună”, a spus Theo Rose.

Cântăreața își apreciază foarte mult partenerul

Artista are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului ei de viață și spune că nu ar fi crezut vreodată că poate exista un bărbat cu așa de multe calități.

Theo Rose a dezvăluit că Anghel Damian este foarte iubitor și extrem de atent la ea și la copilul pe care îl au împreună, iar acestea calități o fac să-l aprecieze și mai mult.

„Cred că o să îmi fie greu, aproape imposibil mie, cel puțin, să mai găsesc un bărbat ca el pentru mine. Până acum nu am cunoscut așa ceva, un bărbat cu atâtea calități, niciodată.

Dacă le-aș fi scris pe toate pe-o foaie aș fi zic «du-te bă că nu există așa ceva». Cea mai importantă calitate a lui este că e iubitor și la noi acasă este cald. Este foarte atent la mine, la copil, este matur, este foarte deștept. Toate lucrurile astea mă țin foarte atentă la el”, a declarat artista în podcastul Anamariei Prodan.

Ce relație are Theo Rose cu Lia Bugnar

În decursul timpului, au circulat diverse speculații cu privire la posibile tensiuni în relația dintre Theo Rose și Lia Bugnar. Cele două au colaborat chiar împreună în cadrul serialului „Clanul”.

Pentru a lămuri totul, cântăreața a dezvăluit că a avut o conversație scurtă cu fosta parteneră a lui Anghel Damian, iar aceasta a asigurat-o că nu are nicio problemă cu relația lor.

„Foarte puțin (n.r. – a vorbit cu Lia Bugnar). A vrut să îmi spună că putem fi ok. Ce a fost, a fost și putem avea o relație. Își iubește personajele și putem fi în regulă”, a declarat Theo Rose.