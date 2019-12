Cel puțin doi polițiști au fost împușcați, marți după-amiază, au confirmat autoritățile. Unul dintre ofițeri a fost împușcat în cimitirul Bayview, iar celălalt în zona Martin Luther King Drive și Bidwell Avenue.

Cel doi atacatori trageau dintr-un magazin de pe bulevard în oricine trecea pe stradă. Se crede că o altă persoană a fost împușcată în interiorul magazinului, JC Kosher Supermarket, situat la 223 MLK Drive.

Trăgătorii, un bărbat și o femeie, erau îmbrăcați în negru. Au ajuns în zonă într-o autoutilitară U-Haul, fiecare purtând arme lungi în supermarket, a spus poliția în transmisiile radio. Tirurile au început chiar după amiază, iar focurile de armă au putut fi auzite la 2:10 p.m.

Active shooter in Jersey City now! In tiny budding Hasidic Jewish community, next to a synagogue and Yeshiva with children locked inside.

Heard in clip 👇 Yiddish voices pic.twitter.com/ZA9idDdMv9

