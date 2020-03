Jurnalistul Rush Limbaugh a avut o intervenție extrem de acidă în urmă cu două zile: „Ne închidem țara din cauza unui virus al gripei, pentru că asta reprezintă coronavirusurile. Aceasta este COVID-19, a 19-a versiune a coronavirusului.

Ne închidem țara – vă puteți imagina ce fac dușmanii noștri urmărind acest lucru?

Credeți că chinezii nu râd singuri de cât de ușor a fost să ne determine să facem acest lucru? Și continuă să râdă.

Vi-l puteți imagina pe Vladimir Putin cum stă acolo, la Kremlin și spune: „Uite, am încercat să-l distrug pe Donald Trump cu această poveste stupidă despre noi doi, cum am încercat să furăm alegerile de la Hillary Clinton.

Am lucrat cu FBI și am lucrat cu CIA și am „plantat” tot felul de lucruri, dar asta nu a dus nicăieri. Și Chi-Coms (Chinezii-Comuniștii) rulează această înșelătorie ca pe un fel de virus, iar americanii își închid țara ?! ”

Rush Hudson Limbaugh III este o personalitate radio americană, comentator politic conservator, autor și fost gazdă de emisiuni de televiziune. Este mai cunoscut drept gazda emisiunii sale de radio The Rush Limbaugh Show, care a intrat în sindicalizarea națională pe posturile de radio AM și FM în 1988.

