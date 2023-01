Tendințe 2023. Vacanțe Off-Grid. Fără wi-fi, fără telefoane și cât mai departe de civilizație

„Mulți călători caută să comunice cu lumea în termenii lor – mergând singuri, fără telefoane, notificări push și tehnologie”, spune Tom Marchant, cofondator al operatorului de turism de lux Black Tomato, cu sediul în Manhattan. Vacanțele personalizate „Get Lost” ale firmei – care au ajutat cel puțin un client să călătorească în Mongolia pentru a sta cu păstorii nomazi în timp ce își mutau tabăra de iarnă – au înregistrat o creștere de 78% a numărului de solicitări numai în 2022.

Summit Prairie, un turn de incendiu înalt de 40 de picioare în mijlocul Pădurii Naționale Umpqua din sudul Oregonului, se închiriază pentru 225 de dolari pe noapte și nu are înăuntru ceasuri, televizor, wi-fi și, dacă nu rezervați rapid, camere libere. Fereastra lor pentru rezervări din aprilie până în iulie se deschide la sfârșitul lunii februarie și „de obicei se vinde în câteva secunde”, spune Dabney Tompkins, care administrează proprietatea împreună cu soțul ei din 2009. „Întotdeauna primim ceea ce sunt sigură că sunt e-mailuri generate automat de la Airbnb care spun: „Dacă ați oferi Wi-Fi, locul dvs. ar fi mai atractiv””, râde ea. „Ei bine, nu, nu ar fi!”.

Izolare insulară, Insulele Feroe

Căsuța profesorului de pe Stóra Dímun, cea mai mică insulă Feroe locuită, se ocupă rapid (rezervările pentru 2020 încep la 1 ianuarie). Insula este un loc minunat pentru a te îndepărta de lume – doar șapte persoane trăiesc pe Dímun (și sute de oi).

Căsuța, cu opt locuri de dormit, cu bucătărie și cabină de duș, este folosită în mod normal pentru un profesor, dar este închiriată de la jumătatea lunii iunie până la jumătatea lunii august. Accesul se face cu elicopterul de trei ori pe săptămână (de la 30 de lire sterline dus-întors) – și, neavând magazine, va trebui să vă aduceți provizii. Familia care deține cabana oferă tururi ghidate, scrie The Guardian.

Saună în pădure, Suedia

Într-o pădure din centrul Suediei, 12 cabane cu cărbuni sunt camuflate printre copaci, acoperite de noroi, iarbă, ciuperci și, în sezon, afine pe care oaspeții le pot culege. Nu există electricitate sau apă curentă, dar fiecare colibă are un șemineu, iar oaspeții își taie singuri lemnele. Paturile au saltele gonflabile și covoare din piele de oaie, micul dejun este inclus din aprilie până în noiembrie, iar sauna este disponibilă tot timpul anului.

Există o toaletă cu compost, dar nu există duș; în apropiere există un pârâu în care vă puteți spăla, sau un lac pentru o baie completă. Oaspeții pot închiria canoe sau pot rezerva activități precum urmărirea vieții sălbatice, unde un ghid conduce o căutare de elani, castori sau chiar lupi.

Farul din Croația

Farul Sveti Ivan se află pe o insuliță mică, în cel mai sudic punct al arhipelagului Rovinj. În clădirea farului există două apartamente cu două dormitoare și vederi fantastice la mare din turnul de 23 de metri. Farul are un rezervor de apă și energie solară, dar nu are wifi.

Cele două plaje cu apă puțin adâncă de pe laturile opuse ale insulei sunt cele mai bune pentru înot, în plus, există zona pietruită pentru plajă și locuri bune pentru pescuit, scufundări și observarea delfinilor. Proviziile trebuie cumpărate în Rovinj, care se află la 30-45 de minute cu barca, în funcție de vreme.

În Romania, la Brașov

Un anunț surpriză vine din România: Bună ziua oameni buni!!! Noi suntem Petra, Cristo și Zamfira, suntem o familie de români care am decis să evadăm din jungla de beton și să facem o schimbare în stilul nostru de viață, așa că am început acest proiect de construire a unei case off grid. Construim natural, cu lemn, baloți , lut și var, așa că aceasta ar fi o oportunitate pentru persoanele care vor să învețe aceste tehnici,dar și pentru cei care vor să experimenteze viața off grid. Am început acest proiect în apropierea orașului Brașov, în mijlocul Transilvaniei, într-un platou jos, cu o priveliște frumoasă spre munți, cu apusuri de soare care îți taie respirația și o atmosferă liniștită. Ne-ar face plăcere să cunoaștem oameni noi care să ne ajute la construcție și să împărtășim momente frumoase împreună 🙂

Cazarea va fi în interiorul casei, așa că veți avea nevoie de saci de dormit. dormim la primul etaj al casei, într-un spațiu deschis. De obicei gătim noi (dar suntem deschiși în această privință) și majoritatea legumelor, brânzeturilor, ouălor, laptelui și așa mai departe provin de la fermierii locali sau de la noi înșine. putem asigura atât pentru vegetarieni, cât și pentru cei care mănâncă carne. mâncarea va fi plătită de noi 🙂