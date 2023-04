Tema acordării dublei cetățenii pentru români, subiect de discuție între ministrul de Externe Bogdan Aurescu și omologul său din Spania

Necesitatea implementării unor reglementări care să permită românilor din Spania să obțină dubla cetățenie a fost discutată într-o ședință comună a guvernelor României şi Regatului Spaniei, din luna noiembrie 2022. Cele două părți au stabilit, la momentul respectiv, să înfiinţeze un grup de lucru în vederea analizării soluţiilor pentru acordarea dublei cetăţenii membrilor comunităţii române din Spania.

Subiectul legat de evoluția acestor demersuri a fost abordat de Bogdan Aurescu și ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, în contextul sesiunii Consiliului Nord-Atlantic (NAC).

„Mă bucur să mă întâlnesc din nou cu prietenul și colegul meu, ministrul de Jose Manuel Albares, în marja reuniunii miniștrilor de externe ai NATO. Am abordat, pe scurt, prioritățile agendei bilaterale, în special pe cele privind recunoașterea dublei cetățenii pentru românii din Spania. Amândoi așteptăm cu nerăbdare discuțiile trilaterale dintre România – Spania – Polonia, din luna mai”, a transmis ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, într-o postare pe Twitter.

Glad to meet again with my friend&colleague, FM @jmalbares, in margins of @NATO ForMin. Briefly addressed bilateral agenda priorities, especially the recognition of RO nationals’ double citizenship in ES. We both look forward to RO🇷🇴-ES🇪🇸-PL🇵🇱 trilateral talks in May. pic.twitter.com/wgvwTXMeFk

