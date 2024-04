International Televiziunea publică din Republica Moldova, atacată din Rusia







Televiziunea publică din Republica Moldova a fost atacată, din nou, de Rusia, alături de alte instituții guvernamentale de la Chișinău.

Televiziunea publică a Republicii Moldova, ținta hackerilor lui Putin

Cel mai nou atac cibernetic al regimului Putin asupra site-ului Moldova 1 a fost respins luni dimineață, la ora 2:00. Duminică, site-ul postului public de televiziune din Republica Moldova a fost atacat pentru prima dată de hackerii ruși.

Atacurile au fost de tip DDos și provin din Rusia. În același timp, infractorii cibernetici ai regimului Putin au atacat și site-urile mai multor instituții guvernamentale din Republica Moldova. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului de la Chișinpu, Daniel Vodă, astfel de atacuri cibernetice ale hackerilor plătiți de regimul autoritar de la Kremlin au loc aproape în fiecare zi.

Atacuri în valuri ale hackerilor ruși

Primul atac de tip DDoS - care presupune inițierea a milioane de cereri de accesare a site-ului - asupra paginii web moldova1.md a avut loc sâmătă seara. În urma unui astfel de atac, dacă este găzduit pe servere cu capacitate mică, site-ul devine devine inaccesibil.

Atacul hackerilor ruși de sâmbătă a durat circa două ore și jumătate, iar site-ul a fost căzut circa 20 de minute. Vitalie Eșanu, responsabil al companiei de mentenanță a site-ului, a anunțat că a luat măsuri pentru a evita asemenea situații.

„În momentul în care am aflat că suntem atacați, am majorat de 16 ori capacitatea serverelor. În al doilea rând, noi suntem în spatele unui perete de protecție. Am activat opțiunea ca la orice deschidere la Moldova 1 să fie verificat dacă este bot sau persoană fizică”, a declarat Eșanu pentru Moldova 1.

Cum se apără Republica Moldova de războiul hibrid al Kremlinului

Iar Daniel Vodă, purtător de cuvânt al Guvernului, a confirmat că au fost atacate, concomitent ,și unele site-uri guvernamentale, dar a precizat nu a fost vizată infrastructura critică guvernamentală.

Una dintre măsurile de protecție adoptate de siteurile guvernamentale este restricționarea numărului de accesări ale paginilor web din afara țării, iar Guvernul a recomandat și sectorului privat să procedeze la fel.

Atacurile cibernetice ale regimului Putin asupra paginilor web din Republica Moldova au luat amploare după invazia Rusiei în Ucraina. Astfel, din 2022 încoace, mai multe sisteme informaționale, platforme și portaluri publice ale Republicii Moldova au fost sparte, la fel și paginile de telegram ale unor oficiali.

Pentru a răspunde războiului hibrid declanșat de regimul autoritar de la Moscova, Republica Moldova a creat Agenția de Securitate Cibernetică și Institutul Național de Inovații în Securitatea Cibernetică „Cybercor”. Cele două instituții sunt gândite să garanteze mai multă siguranță în mediul digital.