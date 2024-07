International Tehnologie pe câmpul de luptă. Startup-urile ucrainene creează roboți low-cost pentru a lupta împotriva Rusiei







Ucrainenii se luptă cu lipsa forței de muncă, cu șanse copleșitoare și cu o asistență internațională inegală. Ucraina speră să găsească un avantaj strategic împotriva Rusiei. Iar soluția pare să fie într-un depozit abandonat sau în subsolul unei fabrici. Un ecosistem de laboratoare din sute de ateliere secrete se bazează pe inovare pentru a crea o armată de roboți. Acest nou batalion ar urma să ucidă trupele ruse și să salveze proprii soldați și civili răniți.

Start-up-urile din domeniul apărării din Ucraina sunt aproximativ 250, conform estimărilor industriei. Acestea creează mașinile ucigașe în locații secrete care, de obicei, arată ca niște ateliere rurale de reparații auto.

Roboți low-cost pentru frontul de luptă

Angajații unui start-up condus de antreprenorul Andrii Denysenko pot asambla un vehicul terestru fără pilot numit Odyssey în patru zile. Acest proces are loc într-o magazie folosită de companie. Cea mai importantă caracteristică a acestuia este prețul: 35 000 de dolari, sau aproximativ 10% din costul unui model importat. Denysenko a cerut ca The Associated Press să nu publice detalii despre locație pentru a proteja infrastructura și angajații.

Șantierul este împărțit în camere mici pentru sudură și caroserie. Printre serviciile întreprinse se regăsesc fabricarea de paturi de marfă din fibră de sticlă, vopsirea vehiculelor cu spray de culoare verde. De asemenea, se ocupă cu montarea componentelor electronice de bază, a motoarelor alimentate cu baterii, a camerelor.

Armata evaluează zeci de noi vehicule aeriene, terestre și maritime fără pilot, produse de acest sector nou. Aceste afaceri vin cu metode de producție departe de cele ale giganților occidentali din domeniul apărării.

Războiul este matematică

O a patra ramură a armatei ucrainene - Forțele pentru sisteme fără pilot - s-a alăturat armatei, marinei și forțelor aeriene în luna mai. Inginerii se inspiră din articolele din revistele de apărare sau din videoclipurile online pentru a produce platforme la prețuri reduse. Armele sau componentele inteligente pot fi adăugate ulterior. „Luptăm cu o țară uriașă, iar ei nu au nicio limită de resurse. Înțelegem că nu putem cheltui o mulțime de vieți omenești. Războiul este matematică", a declarat Denysenko, care conduce startup-ul de apărare UkrPrototyp.

Una dintre dronele sale, Odyssey, este de mărimea unei mașini. Prototipul de 800 de kilograme arată ca un tanc mic, fără turelă, cu roțile pe șenile. Acesta se poate deplasa până la 30 de kilometri cu o singură încărcare a unei baterii de mărimea unui mic răcitor de bere. Prototipul acționează ca o platformă de salvare și aprovizionare. Totuși, poate fi modificat pentru a transporta o mitralieră grea operată de la distanță sau pentru a lansa încărcături de deminare.

„Echipajele de roboți ... vor deveni dispozitive logistice, camioane de remorcare, mineri și deminatori, precum și roboți autodistructivi. Primii roboți își dovedesc deja eficiența pe câmpul de luptă", se arată pe o pagină guvernamentală de strângere de fonduri după lansarea Forțelor ucrainene de sisteme fără pilot.

Asamblarea de drone la domiciliu

Mykhailo Fedorov, viceprim-ministrul pentru transformare digitală, încurajează cetățenii să urmeze cursuri online gratuite și să asambleze drone aeriene la domiciliu. El dorește ca ucrainenii să producă un milion de aparate de zbor pe an. Compania lui Denysenko lucrează la proiecte care includ un exoschelet motorizat care ar spori forța unui soldat. Se fabrică și vehicule pentru a transporta echipamentul unui soldat și chiar pentru a-l ajuta să urce o pantă. „Vom face totul pentru ca tehnologiile fără pilot să se dezvolte și mai rapid. Criminalii (Rusiei) își folosesc soldații drept carne de tun, în timp ce noi ne pierdem cei mai buni oameni", a scris Fedorov într-o postare online.

Ucraina dispune de drone de atac semi-autonome și de arme de contra-dronă dotate cu inteligență artificială, iar combinația de arme low-cost și instrumente de inteligență artificială îi îngrijorează pe mulți experți care spun că dronele low-cost vor permite proliferarea lor.

Temeri cu privire la escaladarea conflictului

Liderii din domeniul tehnologiei de la Organizația Națiunilor Unite și Vatican se tem că utilizarea dronelor și a inteligenței artificiale în arme ar putea reduce barierele în calea uciderii și ar putea escalada dramatic conflictele.

Human Rights Watch și alte grupuri internaționale pentru drepturile omului solicită interzicerea armelor care exclud luarea deciziilor de către oameni, o preocupare împărtășită de Adunarea Generală a ONU, Elon Musk și fondatorii DeepMind, un startup londonez deținut de Google.

„Dronele mai ieftine vor permite proliferarea lor. De asemenea, este foarte probabil ca autonomia lor să crească", a declarat Toby Walsh, profesor de inteligență artificială la Universitatea New South Wales din Sydney, Australia, conform AP News .