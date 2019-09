„Spania a jucat foarte bine, este una dintre cele mai bune echipe din lume şi asta s-a văzut în prima repriză. Am avut două ocazii destul de mari, dar şi portarul lor este foarte valoros, a avut două intervenţii foarte bune. Cred că am fost destul de aproape să scoatem un punct cu Spania.

Rămân aceleaşi şanse de calificare de dinaintea partidei cu Spania. Suntem în luptă directă cu celelalte două echipe. Jucăm cu Suedia şi Norvegia acasă, din păcate vom juca fără spectatori. Îmi pare rău, ce pot să mai spun când unii suporteri vin la stadion să facă asemenea gesturi (n.r. – doi suporteri au intrat pe gazon în timpul partidei). Iar noi suferim apoi din cauza lor.

Autorităţile probabil îi vor pedepsi cum se cuvine”, a precizat el.

Tătărușanu a precizat că nu s-a temut de jucătorii spanioli.

„Sincer, meciurile mai grele sunt cele în care nu am nimic de apărat. Atunci când sunt mai multe ocazii îmi intru mult mai repede în mână. Eu sunt acolo şi îmi fac treaba. Am fost expus, dar nu e prima oară când rămân singur cu atacantul, asta e meseria mea şi mă bucur că azi am făcut un meci foarte bun.

Nu m-am temut de Sergio Ramos la penalty. L-am urmărit şi am văzut că de multe ori încearcă să execute scăriţă, de această dată a schimbat şi m-a păcălit”, a mai spus portarul.

Întrebat care e situaţia sa la Olympique Lyon după ce portarul titular Anthony Lopes a rămas la echipă, Tătăruşanu a răspuns: „Sunt jucătorul clubului Lyon, avem un antrenor care pentru moment a ales un alt portar în defavoarea mea. Dar sunt profesionist, mă antrenez, sper să primesc o şansă şi cu siguranţă voi profita de ea”.

Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa Spaniei cu scorul de 2-1 (1-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa F a preliminariilor EURO 2020.

Aceasta a fost prima înfrângere pe teren propriu a României în faţa Spaniei în şapte meciuri (trei victorii pentru tricolori, trei egaluri).

Prima reprezentativă a României a suferit al doilea eşec din această campanie de calificare şi va juca următorul meci duminică, la Ploieşti, cu Malta (19:00).

