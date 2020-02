„Azi se împlinesc exact 30 de ani de când Radio Contact a emis pentru prima dată. Eram o mână de oameni care am pus pe picioare al doilea radio privat din România, la doar 2 luni de la Revoluție. Ne-am instalat la început la ultimul etaj al Facultății de Arhitectură din București, cu un studio amenajat din câteva planșe de proiectare și o antenă plantată cu dificultate pe acoperișul facultății.

Eram, în acele zile de pionierat, patron, manager, voce pentru jingles și băiat bun la toate. Cu toate acestea, în 1996, am fost primul radio care am emis prin satelit. Azi ni se pare ceva banal, dar atunci a fost o reușită tehnică de anvergură.”, a povestit Călin popescu Tăriceanu, cu nostalgie.

Aventura vieții sale

„Radio Contact a fost pentru mine cea mai frumoasă aventură a vieții din anii ‘90. Am făcut o pasiune pentru care am trăit intens. A fost pentru mine o oportunitate de a fi în mijlocul unor tineri entuziaști care învățau și ei odată cu mine.

Pentru cei mulți care au trecut prin studioul radioului, experiența de acolo a fost o școală pe care și-au dorit-o, dar care nu se inventase încă. Ne-au fost alături în cei 12 ani tineri care cu timpul au făcut din radio și din media o profesie.”, rememorează liderul ALDE.

Tăriceanu spune că politica ajunsese să-i ocupe tot timpul

„Eram și tânăr membru al PNL și nu puține au fost discuțiile cu seniorii partidului care se așteptau ca radioul să devină o tribună de propagandă politică. În loc de asta noi am preferat să rămânem un radio cu multă muzică, care a promovat muzică românească și cu știri complet echidistante.

Au fost ani frumoși, poate cei mai frumoși. Am plecat din managementul postului de radio atunci când am văzut că politica îmi ia prea mult timp și nu mai puteam să-i acord toată atenția. Câțiva ani mai târziu am ieșit în totalitate din acționariatul companiei care deținea radioul, odată cu ceilalți acționari.

Radio Contact mai există și azi, chiar dacă sub un alt nume (Kiss FM). Pentru noi, cei care am trăit la maximum acei ani, el va rămâne mereu în inimile noastre.”, a încheiat politicianul.

