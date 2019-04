Tăriceanu și-a ocolit colegii. „Am preferat să fiu absent la orice discuţie...”

Comisia juridică a Senatului nu a luat în discuție, două ședințe consecutiv, cererea DNA de încuviinţare a începerii urmării penale în cazul preşedintelui Călin Popescu Tăriceanu. În ambele situații a fost vorba de lipsă de cvorum.





Preşedintele Senatului a spus că nu a participat la nicio ședință și nici la alte discuții cu colegii pentru a nu fi bănuit că face intervenții. Recent, el declara că le va cere colegilor să urgenteze procedura. „Comisia juridică e independentă, nu lucrează sub autoritatea preşedintelui. Am vazut solicitările care au parvenit la nivelul Biroului permanent şi la nivelul Comisiei pentru a cere timp suplimentar. Unii senatori au nevoie de mai mult timp pentru studierea celor 17 mii de pagini. Am preferat să fiu absent la orice discuţie în legatură cu acest subiect tocmai pentru a nu se putea spune că intervin, fiind parte din acest subiect, şi că încerc să influenţez în vreun fel deciziile colegilor mei senatori”, a declarat, luni, președintele Camerei Superioare.

În 7 noiembrie, DNA a cerut Senatului încuviinţarea începerii urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu-Tăriceanu. Dosarul întocmit pe numele acestuia se referă la perioada 2007-2008, când Tăriceanu era premier. Procurorii susţin că acesta ar fi primit indirect, în perioada aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă.

Din luna decembrie, dat fiind volumul mare de documente, senatorii din Comisia juridică au cerut amânări. Biroul Permanent al Senatului le-a pus în vedere că 2 aprilie este ultimul termen, însă de atunci nu s-a mai întrunit cvorumul. Din cauza asta, și alte decizii au fost amânate, de exemplu votul moțiunii simple împotriva ministrului Justiției Tudorel Toader.

Comisia juridică va face un raport care va fi prezentat în plenul Senatului, în care încuviințează sau respinge cererea DNA.

Judecatorii au crezut ca nu aud bine! Ce le-a spus Dragnea, azi, la audieri

Pagina 1 din 1