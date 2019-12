El spune că Guvernul ar trebui să nu mai recurgă la procedura asumării răspunderii în Parlament. În opinia lui Tăriceanu, o nouă cădere a Guvernului ar duce la o altă criză politică, de care România nu are nevoie.

„Eu sunt rezervat în a pleda pentru o moțiune de cenzură și am să vă spun de ce. Pentru că poate am experiența de om politic și îmi dau seama că o cădere a Guvernului este o criză politică și România nu are nevoie de crize politice repetate, mai ales că am avut una destul de recentă, la începutul acestei toamne. Însă nici Guvernul nu trebuie să întindă coarda”.

