El a spus că ALDE ar vota moțiunea de cenzură depusă de PSD „cu două mâini” dacă ar putea. De altfel, liderul ALDE a anunţat că vor fi opt voturi de la ALDE pentru moţiunea de cenzură depusă de PSD, menită pentru dărăma Guvernul Orban.

„Dacă am putea să votăm cu două mâini, asta am face, dar nu se poate vota la două mâini, tot o mână ridicăm. Să trec dincolo de această metaforă, că ştiţi că nu se votează la moţiune cu mâinile, ci se votează cu bile. Nu avem niciun fel de reţinere. Am spus că susţinem o astfel de măsură, de iniţiativă, indiferent cu, sau fără criză medicală, pentru că situaţia pe care o vedem cu toţii se înrăutăţeşte pe zi ce trece şi în plan sanitar şi în plan economic, mai ales, unde avem un milion de şomeri, firme care sunt în prag de faliment, niciun fel de idee pentru a relansa economia, cel mai mic procentaj din buget alocat pentru a ajuta revenirea la normalitate a economiei.

Toate lucrurile aceste cred că sunt suficiente pentru a vota moţiunea. Problema care se pune este ce urmează după căderea Guvernului. Părerea mea că e nevoie de un prim-ministru neutru sau tehnocrat, ar fi o greşeală înainte de alegeri cu trei luni e zile, cineva să creadă că mare are legitimitatea pentru a forma un guvern politic. Orban, ceea ce a făcut a pus toate resursele Guvernării la bătaie pentru a corupue aleşi locali, candidaţi la alegerile locale şi acum, în ultimele zile, parlamentari. Rezultatul alegerilor poate să fie unul distorsionat. E bine ca Guvernul să plece cât mai repede.

Vor fi opt voturi de la ALDE, toate pentru moţiunea de cenzură, pentru a cădea Guvernul”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu la Antena 3.

De altfel, Călin Popescu Tăriceanu a anunţat într-o postare pe contul său de Facebook, că actualul Guvern „nu se ocupă de criza medicală și mai ales de cea economică”.