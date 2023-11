Târgul de Crăciun din Cracovia, cel mai bun din Europa

Târgul de Crăciun din orașul polonez Cracovia a fost desemnat drept cel mai bun din Europa. Alte două orașe poloneze, Wrocław și Poznań, au apărut, de asemenea, în top zece. Polonia este singura țară care figurează de trei ori în acest top, scrie publicația Notes from Poland.

Capitala Estoniei, Tallinn, a fost pe locul al doilea, în timp ce Budapesta, din Ungaria, a ocupat locul al treilea, înaintea capitalei Austriei, Viena.

Cum a fost întocmit clasamentul pentru Târgul de Crăciun din Europa

Clasamentul a fost întocmit de Christmas Tree World, cel mai mare vânzător de pomi de Crăciun din Marea Britanie. S-a făcut pe baza unor criterii care includ cât de populare au fost târgurile de Crăciun ale orașelor pe platformele de socializare Instagram și TikTok. La fel şi cât de des au fost căutate pe Google și cât de accesibilă este cazarea locală.

Târgul de Crăciun din Cracovia, cu cele 4,3 milioane de vizualizări pe TikTok, a primit cel mai mare punctaj total, de 7,84 din 10. Wrocław (7,09) și Poznań (6,92) s-au clasat pe locurile cinci și, respectiv, șase.

Târgul, care începe pe 24 noiembrie și durează 33 de zile, are loc în piața medievală din orașul vechi al Cracoviei, inclus pe lista UNESCO.

De ce a câştigat Cracovia

„Cum Polonia este o țară de iubitori de carne, piața din Cracovia oferă unele dintre cele mai bune preparate de carne. Cârnați condimentați la grătar, proveniți de la ferme locale, precum și supe consistente și calde, care să vă țină de cald în zilele friguroase din Polonia”, a adăugat sursa citată.

De asemenea, Christmas Tree World a constatat că Cracovia se numără printre cele mai ieftine orașe în care să te cazezi. Conform prețurilor medii pentru hoteluri de trei și patru stele de la Booking.com. Poznań și Wrocław au avut cifre și mai mici.

Cracovia este cea mai populară destinație turistică din Polonia. A atras 14 milioane de vizitatori în 2019, ultimul an înainte de pandemie. În acel an, a fost aleasă de asociația britanică de consumatori Which? drept cea mai bună destinație de city break din Europa pentru al treilea an consecutiv.

Acel număr record de vizitatori pare să fie depășit în acest an. Până la sfârșitul lunii iulie, aeroportul din Cracovia a deservit 5,3 milioane de pasageri în acest an. Este el mai mare număr din istoria sa, relatează cotidianul Rzeczpospolita. În luna iulie a avut aproape 919.000 de pasageri, cu 17% mai mulți decât în aceeași lună din 2019.

Pe lângă târgul anual de Crăciun, Cracovia este renumită și pentru expozițiile anuale de machete artizanale ale scenelor Nașterii Domnului, o tradiție inclusă pe lista UNESCO.

Târgul de Crăciun şi magia sărbătorilor de iarnă

Iubitorii spiritului de Crăciun se aventurează în această perioadă într-o ameţitoare călătorie în oraşele europene. Sunt în căutarea celei mai dulci atmosfere de sărbătoare.

Transformate peste noapte în adevărate bijuterii sclipitoare, care îşi îmbie vizitatorii cu vin fiert şi cu mâncăruri tradiţionale, pieţele principale din numeroase metropole atrag sute de mii de turişti din toate colţurile lumii. Aceştia suntdornici să trăiască momente unice alături de familie. De sărbători, Târgul de Crăciun din diferite oraşe ale Europei transformă Sărbătorile de Iarnă într-un moment festiv unic.

O tradiţie veche de secole reînvie în fiecare an în preajma Crăciunului. De la jumătatea lunii noiembrie, odată cu începerea Adventului, care reprezintă perioada de pregătire pentru marea sărbătoare a Naşterii Domnului, se deschid „pieţele Pruncului Iisus“. Această tradiţie care a luat naştere în ţările germanice pe vremea cavalerilor Teutoni se păstrează încă vie. Oferind tuturor posibilitatea de a trăi şi de a simţi magia sărbătorilor.