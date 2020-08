Măsura, care a fost cea mai strictă în capitală, urma să expire duminică.

Naţiunea sud-americană a înregistrat în ultimele săptămâni un număr record de cazuri, joi fiind înregistrate 6.377 de cazuri noi. Acum sunt 185.373 de cazuri confirmate şi 3.466 de decese, conform celor mai recente date guvernamentale.

„Marea problemă pe care am avut-o în ultimele 15 zile este că ne-am relaxat, am simţit că situaţia este sub control… vă rog să ne ajutaţi şi să ne fiţi alături”, a declarat Fernandez în cadrul unei conferinţe de presă.

Argentina se află în stare de carantină din 20 martie, deşi unele restricţii au fost anterior relaxate în multe părţi ale ţării. Pe 27 iulie, preşedintele Fernandez a anunţat un plan pe etape de revenire a ţării la o viaţă normală, scrie Agerpres.

Argentina a interzis toate zborurile comerciale, interne și internaționale, până la 1 septembrie din cauza pandemiei de coronavirus, acesta fiind una dintre cele mai dure măsuri luate până acum de vreun stat.

Autoritățile au anunțat că operatorii aerieni nu ar trebuie să aibă voie să vândă bilete pentru zborurile care ar putea să nu aibă loc în următoarele 4 luni.

Administrația aviației civile din Argentina a emis luni un decret care interzice vânzarea de bilete pentru zboruri comerciale, atât internaționale cât și interne. Potrivit acestui for, 1 septembrie este „o dată rezonabilă” pentru reluarea activității. Decretul ar avea rolul de a împiedica operatorii să vândă bilete pentru zboruri neaprobate de autoritățile argentiniene. Companiile din industria avitației au avertizat că mii de oameni ar putea rămâne fără locuri de muncă după această măsură dură.

Agenția internațională pentru aviație IATA a trimis o scrisoare guvernului argentinian, precizând că această decizie încalcă acorduri bilaterale și pune în pericol peste 300.000 de locuri de muncă pe plan local.

Multe state din America de Sud au introdus restricții privind zborurile, însă nicio țară nu a anunțat un termen atât de avansat pentru reluarea acestora.

Argentina și-a închis granițele pentru cetățenii străini încă din luna martie, când a impus restricții dure pentru controlarea epidemiei.