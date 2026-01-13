Tanti Elvira, de la mine de la Brăila, ar putea intra în legalitate. Nu se poate însă, deocamdată, din cauza, nu spun datorită, pudibonzilor din Parlament. Geaba toate argumentele puţinilor aleşi ai naţiei ce susţin această idee şi vor să o transforme în lege. Nu ţin nici argumentele economice, cum că legalizarea şi impozitarea veniturilor din această activitate ar aduce bani, şi nu puţini, la buget.

Nu şi pace, deşi nimeni dintre cei care se opun nu poate explica de ce sunt legale şi mai ales morale jocurile de noroc, care dau dependenţă şi care au năruit pur şi simplu numeroase familii şi vieţi de oameni, iar prostituţia, nu. Nici celelalte argumente nu au niciun ecou în rândul pudibonzilor.

Că femeile care aleg să practice această cea mai veche meserie din lume vor fi prtotejate. Nu vor mai fi la discreţia peştilor care sunt ca nişte stăpâni de sclavi, au drept de viaţă şi moarte asupra lor. Geaba explicaţii că există nişte reguli care se respectă în cazul în care prostituţia ar fi legalizată, care ar duce la scoaterea din sclavie a acestor fete, pentru că au dreptul, spre exemplu, să decidă dacă vor să se culce cu un client, sau nu.

Dacă este într-o casă de toleranţă, regula asta se poate aplica. Dacă este la duscreţia unui peşte care o stâlceşte în bătaie, nu mai poate face asta. Ca să nu mai punem la socopteală chestiunea medicală şi răspândirea bolilor venerice.