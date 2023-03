Tancurile germane Leopard 2 au ajuns în Ucraina

Livrarea are loc la două luni după ce guvernul german a decis să furnizeze Kievului tancuri Leopard 2 și a dat permisiunea expresă altor țări să facă același lucru.

La 24 februarie (aniversarea invaziei rusești), ministrul polonez al Apărării, Mariusz Błaszczak, a declarat că primele patru tancuri Leopard 2 au fost livrate ca ajutor militar către Kiev.

Noua livrare din partea Germaniei contribuie la ajutorul critic de care Ucraina are nevoie pentru a lansa o contraofensivă împotriva Rusiei în această primăvară.

Președintele rus, Vladimir Putin, a acordat un interviu Societății de Stat de Televiziune și Radiodifuziune a întregii Rusii, care a difuzat interviul pe rețeaua de televiziune de stat Russia 24. În timpul interviului, Putin a vorbit despre planurile țărilor occidentale de a aproviziona Ucraina cu arme și muniții, precum și despre starea actuală a complexului militar-industrial rusesc. Președintele rus a anunțat, de asemenea, că intenționează să desfășoare arme nucleare tactice pe teritoriul statului vecin Belarus.

Iată cele mai importante părți din declarațiile lui Putin:

Totuși, există amenințări, bineînțeles. Știm despre planurile de a furniza arme Ucrainei, inclusiv un milion de obuze. Este mult sau puțin? Este o cantitate destul de mare, este mult. Statele Unite produc 14.000-15.000 de obuze pe lună. Forțele armate ale Ucrainei folosesc până la 5.000 de obuze pe zi.

Forțele armate ale Rusiei folosesc mult mai mult decât atât. Nu se dorește evaluarea raționalității deciziilor la diferite niveluri de comandă militară. Știm că Ministerul Apărării și Statul Major General au fost nevoiți să impună limite, dar complexul militar-industrial al Rusiei funcționează într-un ritm mult mai rapid decât se așteptau cei mai mulți, iar Rusia produce de trei ori mai multă muniție decât „instigatorii” conflictului.

Instigatorii plănuiesc să trimită Ucrainei 420-440 de tancuri. Noi producem și modernizăm peste 1.600 de tancuri. Cantitatea totală de tancuri va fi de trei ori mai mare decât cea pe care o are Ucraina. În ceea ce privește avioanele, diferența este de 10 ordine de mărime. Marea Britanie a promis că va furniza Ucrainei muniție cu uraniu. Noi avem sute de mii de cartușe cu astfel de muniție. Nu le folosim încă.

Alexandru Lukașenko [președintele Belarusului] a întrebat cu mult timp în urmă despre desfășurarea de arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului. Statele Unite fac acest lucru de zeci de ani, plasând arme nucleare tactice pe teritoriul aliaților lor. Noi facem același lucru. Există 10 aeronave în cadrul Forțelor Aeriene din Belarus pregătite să folosească acest tip de arme. Am transferat un sistem de rachete balistice Iskander în Belarus, iar acesta poate susține, de asemenea, [arme nucleare tactice]. Vom finaliza construcția unei instalații de depozitare pentru arme nucleare tactice în Belarus la 1 iulie.

