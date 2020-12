Bărâna a murit pe loc după o cădere de la etajul al zecelea al unui bloc din sectorul 4, dar investigatorii cred că au de-a face cu o crimă. În anchetă, Ibrahim H. (23 de ani) s-a apărat spunând că A.S., bunica lui maternă, și-a luat singură

viața chiar sub ochii lui înainte ca el să o poată opri să sară în gol, peste pervaz.

Sâmbătă seara, pe strada Șoldanul, o arteră din zona Apărătorii Patriei, o femeie murea cu trupul zdrobit de caldarâm, chiar în fața blocului în care locuia. Cu ochii înspre etajul al zecelea – locul de unde A.S. tocmai căzuse -, trecătorii și vecinii încercau să găsească o explicație la ”cald” a tragediei căreia îi căzuse victimă femeia care avea 71 de ani.

Căzuse accidental de la fereastră? Fusese împinsă, aruncată? În tot acest timp, nepotul bătrânei, aflat în locuință în momentul în care aceasta a căzut de la aproape 30 de metri înălțime, a găsit de cuviință să o ia la sănătoasa și să încerce să dispară înainte de venirea echipajelor de investigatori de la Poliția Capitalei și a celor medicale.

Nepotul bătrânei, singurul suspect. Indicii care connduc către crimă

Cum tânărul de 23 de ani era singurul martor al morții brutale a bunicii lui, polițiștii de la ”Omoruri” care au preluat cazul plasat inițial în categoria ”morți suspecte” s-au lansat în căutarea nepotului fugar al septuagenarei pentru a înțelege ce l-a determinat să vrea să dispară. Prins destul de repede cu ajutorul unui echipaj al Secției 7, Ibrahim a fost dus direct la audieri. Anchetatorii aveau câteva indicii – oferite de criminaliștii care au ”periat” întreaga locuință, dar mai ales zona din apartament de unde A.S. căzuse în gol -, urme care sugerau că moartea bătrânei nu fusese un accident.

„Am coroborat anumite indicii găsite în casă cu fuga lui. Am verificat camerele de luat vederi ale imobilului și l-am văzut fugind din bloc la foarte puțin timp de la momentul căderii femeii de la geam. De fapt, când bunica lui maternă era jos, moartă pe asfalt, el apare în imaginile surprinse de camerele video ieșind din bloc. Cel mai probabil, așa a încercat să-și construiască un alibi, să spună că nu a fost acasă când s-a produs evenimentul. În casă era sigur, rămâne să stabilim ce s-a întâmplat acolo. Există indicii care conduc către crimă”, ne-au declarat surse judiciare.

Tânărul l-a luat pe ”nu” în brațe

Suspectat că și-a aruncat bunica de la etaj, Ibrahim s-a apărat, atât în fața polițiștilor și a procurorilor – la primele audieri din noaptea morții bunicii lui -, cât și a doua zi în fața unei instanței a Tribunalului București – la ședința în care s-a discutat arestarea lui preventivă -, spunînd că bătrâna s-a sinucis.

Că s-a aruncat de la etaj chiar sub ochii lui, înainte ca el să poată interveni și să o poată opri, să o poată salva. ”Nu am atins-o, nu am împins-o! A sărit singură pe geam, chiar sub ochii mei. Bunica mea s-a sinucis, nu am nici o vină”, s-a apărat tânărul de 23 de ani acuzat de omor. Pledoaria lui nu i-a convins pe magistrații bucureșteni care au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele lui.

Părinții tânărului suspectat că și-a ucis bunica, la audieri

Firește, Ibrahim își susține nevinovăția vorbind doar de sinuciderea bătrânei și vrea să fie cercetat în libertate. Zilele acestea se va judeca cererea prin care el cere, din celulă, revocarea arestării sale prevenitive și înlocuirea acesteia cu o altă măsură preventivă (n.r. plasarea în arest la domiciliu sau sub control judiciar).

Prin birourile anchetatorilor de la ”Omoruri” vor trece și părinții lui Ibrahim H. pentru ca investigatorii să aibă tabloul complet al ultimei perioade din viața bătrânei.