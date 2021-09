Talibanii au început „vânătoarea de mame singure”. Femeilor riscă să-și piardă copiii

Acum, odată cu întoarcerea talibanilor la putere, situația a căpătat accente dramatice. Bietele femei riscă să-și piardă copiii, pentru că legile care le protejau nu se mai aplică.

Talibanii au venit să-i ia fetița

Povestea Raihanei este emblematică pentru ceea ce se întâmplă în Afganistan după preluarea puterii de către talibani, A doua zi după ce Mazar-i-Sharif, capitala provinciei Balkh, a căzut în mâinile talibanilor la 14 august, oamenii înarmați au venit pentru fiica si în vârstă de șase ani.

Rămasă văduvă după ce soțul ei a fost ucis de talibani în 2020, Raihana își crește copilul singură. Și-a câștigat dreptul în instanță într-un proces cu socrii ei. Acum, însă, legislația civilă afgană care afirma că femeile singure își pot păstra copiii dacă le pot asigura întreținerea nu se mai aplică. Talibanii se conduc după alte legi.

„A doua zi după căderea lui Mazar-i-Sharif, cumnatul meu a venit la casa tatălui meu, unde locuiam, însoțit de luptători talibani care cereau să le fie dată fiica mea”, povestește Raihana The Guardian.

Raihana a avut noroc. Ea și copila nu erau acasă. De îndată ce a auzit ce s-a întâmplat, și-a luat copilul și a fugit la Kabul.

„Ne-am ascuns între sacii de făină dintr-un camion și când șoferul ne-a găsit, l-am rugat să ne ia până la Kabul.”

Odată ajuns în capitala afgană, Raihana a mers din ambasadă la ambasadă să caute ajutor. În cele din urmă, sora ei, care locuiește în Marea Britanie, a reușit să le asigure îmbarcare într-un avion care părăsea Afganistanul. Acum mama și fiica sunt în siguranță, la Manchester.

„Am reușit să părăsesc Afganistanul după atâtea greutăți. Sunt atât de fericită că fiica mea este cu mine ”, povestește Raihana, care nu uită să mulțumescă guvernului britanic.

Fostul soț înceracă să-i răpească cei trei copii

Dacă povestea Raihanei are un final fericit, pentru Yalda, o tânără de 28 de ani, coșmarul e departe de a se fi sfârșit. Mamă a trei copii, femeia se ascunde la Kabul de fostul soț care vrea să-i ia copiii.

„Fostul meu soț este membru al organizației talibanilor și încearcă să-mi ia copiii.Casa tatălui meu este înconjurată. Îmi hărțuiesc familia în mod constant, necaută pe mine și pe copiii mei.”

Yalda povestește că a fost terorizată de soțul de ani de zile. „Tatăl meu a aranjat căsătoria când aveam doar 14 ani. Nu știam nimic despre căsătoria – eu însumi eram încă un copil ”, spune ea.

Curând, Yalda a rămas însărcinată. A mai născut doi copii în anii care au urmat. Susține că a suferit violențe și abuzuri cumplite în timpul căsniciei.

„Nu a lăsat-o pe fiica noastră să meargă la școală. Mă bătea cu cureaua când eu insistam [să meargă la școală]. Corpul meu este acoperit de urmele violențelor ”, spune ea.

Yalda povestește că a fugit de soțul abuziv. „Într-o noapte de iarnă, când soțul meu era cu talibanii, am luat copiii și am fugit. Era foarte frig și întuneric, dar am reușit să scap cu ajutorul vecinului nostru. Mi-am luat copiii și am ajuns la o mașină care mergea spre Kabul. ”

Yalda a fugit în Pakistan, revenind în Afganistan când a aflat că soțul ei a fost închis de forțele de securitate afgane. Când s-a întors, tribunalul i-a acordat custodia copiilor. Acum, când talibanii sunt din nou la putere, este îngrozită de ceea ce se va întâmpla. Încă ascunsă, speră că cererea sa de viză pentru SUA va fi aprobată, dar nu are nicio idee despre cum va putea să plece.

„Am îndurat atât de multe pentru copii mei din 2014”, spune ea. „Am suportat multă durere pentru a le asigura existența. Am fost atât mamă, cât și tată pentru ei.

Nu îi voi abandona niciodată, dar am nevoie de ajutor pentru a-i păstra cu mine,” spune Yalda, citată de ziarul britanic The Guardian.