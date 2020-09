Colegul nostru reporter fotograf, d. Berman, de o perfectă conştiinciozitate profesională, care se caţără prin toate părţile ne povesteşte cum a văzut pe un reporter fotograf din Germania documentându-se pentru un ararticol: „O vânătoare de urşi în Munţii Carpați”.

Ziaristul german a închiriat un urs chior, de la un ţigan şi i-a dat drumul pe munţi, într’un loc înţărcuit cu reţea de sârmă.

Apoi s’a improvizat o vânătoare, după fantezia ziaristului.

Legația rusă la București

„Realitatea ilustrată” a publicat un articol despre ultimul colţ rămas din imperiul ţarilor, care odinioară era de două ori atât de întins ca întreaga Europă având o suprafaţă de peste douăzeci de milioane de kilometri pătraţi, şi care acum se rezumă la ograda de câteva sute de metri, din faţa legaţiei ruse din calea Victoriei 27, Bucureşti (foto).

O revistă ilustrată germană se ocupă şi ea de acelaş subiect, arătând cum „ministrul plenipotenţiar şi consulii”, ultimii supuşi ai ţarului, mor de foame. Dacă vine cineva să împrumute o carte de la legaţie şi binevoeşte să plătească o mica taxă, aceasta înseamnă, în acea zi „o mâncare caldă penjlru personalul legaţiei! — susţine gazetarul german.

Noi am arătat însă, că legaţia rusă are mai multe localuri de prăvălii prin str. Lipscani, calea Rahovei, etc. Toţi bucureştenii, cari trec pe calea Victoriei, ştiu că în clădirea legaţiei din calea Victoriei 27 sunt cinci prăvălii închiriate…

Numai de la aceste cinci prăvălii legaţia rusă încasează anual peste un milion de lei!

