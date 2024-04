Economie Sustenabilitatea este susținută de o economie circulară! Nicolae Trofin, Flip.ro: „86% dintre consumatori care schimbă telefonul și nu mai fac nimic cu el”







Economia circulară joacă un rol din ce în ce mai evident în întreaga societate, fie că vorbim de multinaționale, de IMM-uri, instituții publice sau chiar în rândul oamenilor. Nu trebuie realizate lucruri mărețe. Orice gest, fie el cât de mic, contează în domeniul sustenabilității și a protejării mediului înconjurător.

Nicolae Trofin, Chief Sales Officer & Business Partnerships la Flip.ro vorbește tocmai despre aceste amănunte, despre lucrurile mici care fac diferența. „În România sunt peste patru milioane de telefoane noi intră pe piață”, spune el în cadrul mesei rotunde organizată de Capital și Infofinanciar pe tema „Modele sustenabile de business”. „Noi am realizat un studiu la Flip.ro prin care am stat de vorbă cu destul de mulți respondenți. Am aflat astfel că 48% dintre români păstrează telefonul ca back-up după ce cumpără altul nou”.

Nicolae Trofin, Flip.ro: „Peste 10 mii de companii au colaborat cu noi”

În cadrul studiului realizat, echipa de la Flip.ro a mai primit și răspunsuri, și nu puține, prin care respondenții specificau faptul că primesc telefon de la locul de muncă, telefon pe care nu-l folosesc niciodată. „Îl aruncă într-un sertar și-l uită acolo. Ceea ce este total greșit, dacă vorbim de sustenabilitate”, adaugă Nicolae Trofin.

„Firma respectivă nu valorifică telefonul, nu-l poate vinde către o companie din economia circulară. Angajatul îl găsește în acel sertar după câțiva ani. Iar acel telefon este uzat moral și ajunge într-un coș de gunoi, un deșeu în plus. Este o realitate dură, dar se întâmplă”, mai declară el.

Mai apoi, rezultatele aceluiași titlu Flip.ro scoate în evidență faptul că 22% dintre oameni nu au timp să se ocupe de vânzarea telefonului. Declară că nu au timp să posteze un anunț pe vreo platformă de specialitate, consideră că este un proces anevoios. De asemenea, 16% uită de telefonul vechi absolut de tot. „Dacă-i întrebi după aceea, nu mai știu ce au făcut cu el, dacă l-au aruncat, dacă l-au depozitat pe undeva. În total, avem până la 86% dintre consumatori care schimbă telefonul și nu mai fac nimic cu el. Este realitatea dură”, subliniază Nicolae Trofin.

Implicațiile mediului privat

Pe de altă parte, Chief Sales Officer & Business Partnerships la Flip.ro aduce în discuție și comportamentul mediului privat în ceea ce înseamnă sustenabilitatea. Spune că nu puține sunt companiile care au înțeles ce este aceea economie circulară. „În acest domeniu, noi avem peste 10 mii de companii care au făcut business cu noi. Au vândut sau au cumpărat telefoane recondiționate, au conștientizat faptul că sustenabilitatea este un pilon important. Cunosc faptul că în unele privințe vorbim de un preț mai bun, dar, în continuare, la o calitate ridicată”.

În acest fel, Nicolae Trofin este de părere că suntem pe drumul cel bun. Apoi, a menționat un amănunt important, anume că la nivel de stat, în România există un program ce vizează economia circulară. „E un pas important că autoritățile se implică și ajută ca mediul privat pe zona aceasta de sustenabilitate și economie circulară”, spune el. „Noi, la Flip.ro, care suntem generatori de economie circulară, am salutat inițiativa salutat și am fost foarte mulțumiți”.

Statul ține pasul?

În plus, echipa de la Flip.ro ține să salute și importantele decizii și comportamente ale companiilor private. Trofin spune că sunt din ce în ce mai multe cele care se implică în activități și campanii pe teme sustenabile. „Așteptăm acum și statul să țină pasul”, adaugă el, supă care dă un exemplu: „În Franța, de pildă, există o regula ca în cazul fiecărei instituții publice să aibă un procent din achiziții din economia circulară. Este vorba de un procent undeva între 10 și 20%. Cred că și Belgia s-a aliniat acestui demers. În România nu știu dacă la acest capitol atingem 2%”.

Spre final, Chief Sales Officer & Business Partnerships la Flip.ro a transmis un mesaj pentru companiile din România în această idee. A specificat că: „Un instrument foarte bun care este la îndemâna oricui este să vândă din telefoanele pe care nu le mai folosește către companii precum Flip.ro. Este o măsură foarte simplă. În raportul de de sustenabilitate astfel de metode sunt unele foarte bine văzute”.

Flip.ro este un marketplace, o platformă de cumpărături online, înființat în 2019. La baza acestei afaceri au stat trei antreprenori români, Alin Luca, Alex Burghelia și George Moroianu. Și chiar de au cinci ani de când sunt pe piață, zeci de oameni s-au strâns deja în jurul acestui proiect, de la fondatori și angajați, până la colaboratori, parteneri și investitori. Cu toții lucrează zi de zi cu pasiune să facă internetul un loc mai simplu pentru vânzători și mai sigur pentru cumpărătorii de telefoane mobile second-hand.

Modele sustenabile în business

Marți, 16 aprilie, a avut loc Masă rotundă „Modele sustenabile de business” organizată de Revista Capital și de Infofinanciar. Tema principală de discuție a fost reprezentată de abordarea corectă a raportărilor de sustenabilitate. De la data de 1 ianuarie 2024, toate companiile de interes public cu peste 500 de angajați intră sub incidența directivei europene CSRD (Corporate Social Responsability Directive).

Această nouă directivă la nivelul UE introduce cerințe de raportare mai detaliate și mai specifice cu privire la impactul întreprinderilor asupra mediului, societății și economiei. Astfel, companiile vor fi obligate să facă publice mai multe informații în legătură cu acțiunile de sustenabilitate. În acest raport, companiile vor include date din trei mari direcții: factori de mediu, factori sociali și factori de guvernanță. În România, se preconizează că această Directivă Europeană va influența peste 6000 de companii.