SUSPANS cu GEORGE ARION. Dogs

Săptămâna trecută s-a desfășurat în Franța un eveniment important pentru literatura mystery&thriller din România: mai mulți autori și editori români au participat la Quai du Polar de la Lyon, cel mai important festival dedicat în Hexagon genului polițist. Bogdan Teodorescu, Lucian Dragoș Bogdan, George Arion, Caius Dobrescu, Magdalena Mărculescu (editura Trei), Alexandru Arion (Crime Scene Press), Bogdan Hrib (editura Tritonic) au luat cuvântul la dezbateri și conferințe, au dat interviuri, au oferit autografe, au schimbat opinii cu mulți colegi de pe alte meleaguri.





A fost un bun prilej de a face cunoscută cititorilor și specialiștilor francezi câteva dintre realizările noastre în domeniul „polarului”. Cu ocazia festivalului a fost prezentat, la cinematograful Zola din oraș, filmul „Dogs” al regizorului Bogdan Mirică. Am fost invitat să rostesc câteva cuvinte celor aflați în sală. Rememorez ce le-am spus în acea seară.

Am legături cu cinematografia românească – am scris scenariul pentru două filme de lung metraj și scenariul pentru un serial polițist de televiziune – 10 episoade. Nu sunt, însă, un comentator avizat al domeniului. De aceea am să vă împărtășesc doar câteva opinii legate de filmul Dogs. Opinii ale unui simplu spectator.

„Dogs” are un ritm lent, de parcă timpul are o altă curgere pe pământul lăsat în paragină unde se petrece acțiunea. Evenimentele din acest spațiu vast și insolit sunt puține și înregistrate cu meticulozitate, ca într-un jurnal – trecerea unei păsări pe cer, hămăitul obsedant al unui câine, invazia unor insecte sâcâitoare, goana unor mistreți sălbatici prin tufișuri.

În aparență, în acest teritoriu enigmatic, de parcă ar fi de pe o altă planetă, necunoscută, nu se petrece nimic.

Tocmai această absență a întâmplărilor îl face neliniștitor. Presimți că, la un moment dat, se va petrece ceva. Presimți că totul va exploda. În acest cadru cu elemente puține își face apariția Roman, un tânăr bucureștean care a primit moștenire acest pământ. Neavând ce face cu el, vrea să-l vândă.

Din acel moment întâmplările se precipită. Apariția lui declanșează un lanț de evenimente din ce în ce mai violente.

El face cunoștință cu polițiștii din partea locului, plictisiți și corupți, cu contrabandiștii care fac legea în această parte de lume. Brutali, fără scrupule, criminali, dornici de înavuțire, ei doresc să rămână în continuare stăpânii care guvernează acest ținut.

Întâlnirea cu ei e ca o ciocnire între două civilizații – una sălbatică, în care domnește legea celui mai tare, alta care crede în regulile bazate pe morală, pe respect și încredere față de oameni. E vorba de un film polițist, prin urmare n-am să vă dezvălui mai multe detalii. Țin doar să mai remarc jocul excelent al actorilor Gheorghe Visu și Dragoș Bucur. Cu ajutorul lor, regizorul Bogdan Mirică, autor și al scenariului, a imaginat pentru ecran o poveste tulburătoare, care s-ar putea petrece oriunde.

Este unul dintre cei mai talentați reprezentanți ai noului val din cinematografia românească. Nu e de mirare c-a fost încununat cu premiul FIPRESCI în 2016 și a primit trofeul Transilvania.

CTP, reactie FURIBUNDA! Ce zice despre decizia in cazul Kovesi: Act TERORIST care nu a reusit

Pagina 1 din 1