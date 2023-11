Surprize mari la Chefi la cuțite. Nimeni nu se aștepta la asta

În noul sezon de la „Chefi la cuțite”, de la Antena 1, vor participa mai multe persoane cunoscute, inclusiv Cătălin, fiul lui Romică Țociu,care a fost și la „America Express”. El a fost foarte încântat de propunere, chiar dacă nu mai sunt jurați Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Fiul lui Romică Țociu, la Chefi la cuțite

Cătălin Țociu consideră că provocările de la „Chefi la cuțite” vor fi mult mai simple ca cele din „America Express”. El a declarat că este nerăbdător să îi impresioneze pe jurați cu rețetelelui.

„Voi apărea la Chefi la cuțite! Am fost în America Express, cum să nu mă duc și la Chefi la cuțite? Păi, asta cu chefii e pistol cu apă pentru mine după ce am fost la America Express!Mi-a plăcut enorm la America Express, doar că trebuie să recunosc că mi-am luat puțină țeapă. Nu e nimic din ce se vede la tv, dar nimic!“, a dezvăluit fiul lui Romică Țociu, in podcastul Badassmom.

Este pasionat de gătit de când era mic

Fiul lui Romică Țociu a mai spus că este pasionat de bucatarie de mic și că știe să facă o pizza foarte bună. El a fost și la școala de pizza pentru a învăța secretele bucătarilor.

„Eu am avut pasiunea asta de mic, dar fiind un tip timid mi s-a părut o responsabilitate mare să intru într-o bucătărie să faci mâncare, să o livrezi unei persoane și să o consume acea persoană. Am început ușor-ușor, am făcut scoala de pizza, am lucrat și am văzut că e bine. Copiilor mei le place cel mai mult pizza făcută de mine”, a mai spus acesta.

A făcut și cursuri de gătit

Tânărul a explicat și ce a învățat la cursurile de gătit pe care le-a făcut. Acesta ua declarat că trebuie să faci trei module pentru a primi diploma de bucătar.

„După cele trei module, ai diploma de chef bucătar, dar trebuie să profesezi. Și înainte, și după ce termini. După ce termini, poți să lucrezi într-o bucătărie cu stele Michelin. Noi nu cred că putem să ne dăm două ore din timpul nostru ca să ne bucurăm de o experiență.”, a mărturisit Cătălin Țociu.