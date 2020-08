Una e sa se poate masca in interior, ceea ce se intampla si alta e sa se poarte in exterior. Am calatorit o luna in Europa-iunie – iulie, inclusiv in Italia. Peste tot am respectat aceasta regula. Peste tot oamenii isi vedeau de viata lor si afacerile mergeau. Nu era nici o diferenta.

Doar ca aici se urla ca e panica panica panica si acolo se spunea ca trebuie avut grija si totul e sub control. Iesi din conul asta de frica. Respectam reguli, dar viata trebuie sa mearga inainte, altfel vom muri de foame sau psihoze.

Acolo era cum e in Romania de 2 luni si era normalitatea.

Catalin Marin Udriste Viorica O să fie rău de tot la iarnă, o să vedeți…. Gheorghe Eugen Dumitrescu Sunt închise spitalele pt. bolnavii fara covid-poate de aia avem mai puțini morți…



Care este părerea ta privind tabelul de mai jos?

Crezi că actuala guvernare a procedat corect impunând restricții și reușind să stăvilească valul de decese sau dimpotrivă am asista la o campanie exagerată a Guvernului Orban?

Opiniile acceptate pentru publicare trebuie să se încadreze în limitele decenței de comunicare și să conțină păreri argumentate. Este o dezbatere de care toți avem nevoie, dar care trebuie să lămurească, nu să ne învrăjbească.