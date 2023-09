Surpriza Cupei Mondiale la Rugby. Fiji – Australia, 22-15. În urma meciului pierdut în runda secundă a grupei B de la Cupa Mondială de rugby, „Cangurii”, de două ori campioni mondiali anterior, au șanse mici să ajungă în sferturi la ediția actuală.

Echipa Australiei, care trece printr-o perioadă de schimbare de generații, a venit fără un obiectiv concret la Cupa Mondială.

Iar în ultimul meci de pregătire a înregistrat un eșec cu scorul de 17-41 contra Franței.

În meciul de duminică, de pe arena Geoffroy-Guichard din Saint-Etienne, „Cangurii” și-au compromis aproape orice șanse de a ajunge în sferturile de finală ale competiției. O astfel de contraperformanță ar fi o premieră în istoria participărilor la Cupa Mondială ale Australiei.

Fiji a fost purtată spre victorie de Simione Kuruvoli, care a transformat 5 lovituri de pedeapsă și a contribuit la o victorie extrem de importantă, cu scorul de 22-15. Este prima victorie din istoria confruntărilor directe dintre cele două națiuni.

Echipa din Fiji a urcat, în urma acestei partide, pe poziția a doua în grupa dominată de Țara Galilor

La această Cupă Mondială, în sferturi merg doar primele două clasate.

Australia mai are o singură șansă, în meciul direct, de pe 24 septembrie, de la ora 22:00, cu Țara Galilor. Dacă înving, revin în cursă, dacă pierd, Cangurii ratează pentru prima dată în istorie sferturile de finală ale competiției.

Echipele:

Australia: Ben Donaldson; Mark Nawaqanitawase, Jordan Petaia, Samu Kerevi, Marika Koroibete; Carter Gordon, Nic White; Angus Bell, David Porecki (căpitan), James Slipper, Nick Frost, Richard Arnold, Tom Hooper, Fraser McReight, Rob Valetini.

Rezerve: Jordan Uelese, Blake Schoupp, Zane Nonggorr, Matt Philip, Robert Leota, Issak Fines-Leleiwasa, Lalakai Foketi, Suli Vunivalu.

Fiji: Ilaisa Droasese; Jiuta Wainiqolo, Waisea Nayacalevu (căpitan), Josua Tuisova, Semi Radradra; Teti Tela, Simione Kuruvoli; Eroni Mawi, Samuel Matavesi, Luke Tagi, Isoa Nasilasila, Te Ahiwaru Cirikidaveta, Lekima Tagitagivalu, Levani Botia, Viliame Mata.

Rezerve: Tevita Ikanivere, Peni Ravai, Mesake Doge, Temo Mayanavanua, Albert Tuisue, Frank Lomani, Vilimoni Botitu, Vinaya Habosi.

A night to remember in Saint-Étienne

Catch up on the best of the action ⬇️#RWC2023 | #AUSvFIJ

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 17, 2023