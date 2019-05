Tranzacţie de sute de milioane de euro. Grupul Superbet este singura companie din industria pariurilor sportive prezentă pe bursa alternativă AeRo

Grupul Superbet, cea mai mare companie de pariuri sportive & gaming din România, a anunţat, miercuri, că a atras, din partea Blackstone Tactical Opportunities (BTO), parte a Grupului Blackstone, o investiţie de 175 de milioane de euro. Blackstone Tactical Opportunities (BTO) este unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din lume.





„Suntem nerăbdători să începem acest parteneriat strategic cu cei de la Blackstone. Infuzia de capital din partea fondului american dublată de o experiență bogată fac din Blackstone un partener capabil să susțină grupul Superbet să-și mențină poziția de lider pe piață din România, să continue să-și majoreze cota de piață și mai ales să-și poată valorifica oportunitățile de extindere a business-ului atât în Europa Centrală și de Est, cât și la nivel global”, a declarat Sacha Dragic, co-fondator și CEO al grupului Superbet, potrivit hotnews.ro De asemenea, Andrea Valeri, Senior Managing Director în cadrul Blackstone, a afirmat că această colaborare cu Superbet este benefică deoarece re ridică la standardele internaționale ale industriei de profil. „Ne bucurăm că putem începe colaborarea cu Sacha Dragic și cu excelenta echipă de management pe care a format-o la Superbet. Este impresionantă investiția susținută a companiei românești în operațiuni multi-channel și digitale, incluzând aici și lansarea propriei platforme online de gaming și pariere, totul făcut la standardele internaționale ale industriei de profil. Suntem nerăbdători să susținem traiectoria ascendentă a Superbet al cărei model de creștere se bazează pe extindere internațională și pe continuarea investițiilor în tehnologie”, a declarat la rândul său Andrea Valeri, Senior Managing Director în cadrul Blackstone. Grupul Superbet a fost fondat în anul 2008 de către actualul CEO sub coordonarea lui Sacha Dragic. Într-un raport de activitate, Grupul Superbet a reuşit aîn anul 2018 să aibă o cifră de afaceri de 180 de milioane de euro. În prezent Superbet are o rețea de peste 1.200 de agenții la nivel național și are peste 3.500 de angajați, plătind la stat impozite şi taxe de aproximativ 57 milioane de euro. Superbet și-a lansat platforma digitală în 2016, iar aplicația mobilă în toamna lui 2018. Superbet are în afara României operațiuni directe în Polonia, dar și birouri în Austria, Serbia, Croația, Malta și Marea Britanie. Datorită politicii de dezvoltare a companiei, Superbet a devenit singura companie din industria pariurilor sportive prezentă pe bursa alternativă AeRo, în urma unei emisiuni de obligațiuni în valoare de 9,6 milioane (2017). Cât priveşte Blackstone, acesta este unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din lume, cu active sub administrare de 512 miliarde de dolari. Obiectul principal de activitate este sectorul imobiliar, datorii publice, fonduri secundare şi credite non-investiționale. Obiectivele fondului sunt să genereze un impact economic pozitiv și să creeze valoare pe termen lung pentru companii, investitori, cât și pentru comunitățile în care fondul activează prin afacerile avute în portofoliu.

