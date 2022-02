Super Bowl 2022 are loc în noaptea de duminică spre luni

Pentru a doua oară consecutiv, o echipă evoluează în Super Bowl pe propriul teren: este vorba despre Los Angeles Rams, căci Super Bowl LVI se va juca pe SoFi Stadium din Inglewood, California. Poate fi așadar un avantaj pentru formația din Los Angeles, care este obișnuită cu această arenă și care ar putea avea mai mulți fani în tribune de partea sa.

Cincinnati Bengals și Los Angeles Rams se întâlnesc în premieră în Super Bowl, echipa din Los Angeles fiind cea cu mai multă experiență la acest nivel. Rams este la a cincea participare, dintre care a doua în ultimii 4 ani, când a fost învinsă de Patriots cu 13-3, în meciul cu cele mai puține puncte din istoria Super Bowl. Echipa din Los Angeles a câștigat Super Bowl doar în 1999. Cincinnati Bengals a pierdut ambele jocuri Super Bowl, în fața celor de la San Franscico 49ers, în 1981 și 1988.

Cine va cânta la pauză la Super Bowl 2022

Super Bowl este la fiecare ediție un adevărat spectacol complet de divertisment, dincolo de partea de sport. Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre și Kendrick Lamar vor cânta anul acesta în pauza de la Super Bowl, conform unui videoclip oficial lansat de curând de unul dintre sponsorii principali ai marelui eveniment. Snoop Dogg a spus într-un interviu pentru The Associated Press că oportunitatea de a cânta la Super Bowl este importantă pentru moștenirea culturii hip-hop.

Los Angeles Rams – favorită la pariuri

Super Bowl este urmărit în direct la nivel global și ajunge an de an la audiențe imense. Printre fani se numără foarte mulți pasionați de pariuri, așa că interesul pentru cotele la pariuri Super Bowl este uriaș. Iar agenția online Unibet a pregătit peste 660 de opțiuni de pariere pe Super Bowl. Los Angeles Rams este favorită, având cotă 1.53, în timp ce Cincinnati Bengals are cotă 2.65.

Matthew Stafford, favorit în postura de MVP

Dacă anul trecut titlul MVP a ajuns pentru a cincea oară la Tom Brady de la Tampa Bay, acum un alt quarterback este marele favorit la pariuri. Astfel, cele mai mari șanse pentru a câștiga titlul de MVP la Super Bowl LVI le are veteranul Matthew Stafford de la Los Angeles Rams. La Unibet, cota este 2.30 pentru scenariul în care Matthew Stafford este desemnat MVP.

În vârstă de 34 de ani, John Matthew Stafford este un fundaș de fotbal american, unul dintre cei mai apreciați din National Football League. Statisticile sunt de partea sa: în cele 55 de Super Bowl-uri jucate până în prezent, titlul de MVP a mers de 31 de ori la un quarterback.

Los Angeles Rams ar putea înscrie cel puțin 27 de puncte

Nu întâmplător, Los Angeles Rams este echipa favorită a Super Bowl LVI. Este formația care a demonstrat o foarte bună organizare pe teren, în special în atac. În 10 dintre cele 17 partide disputate în sezonul regular, Los Angeles Rams a ajuns la cel puțin 27 de puncte. A marcat similar în 2 din 3 partide din play-off.

Va reuși Los Angeles Rams să înscrie cel puțin 27 de puncte în marele meci contra celor de la Cincinnati Bengals? Au făcut-o 4 din câștigătoarele ultimelor 5 ediții de Super Bowl. Cota oferită de Unibet pentru cel puțin 26.5 puncte (inclusiv în prelungiri) în dreptul echipei din Los Angeles este 1.86.

