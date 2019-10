Suntem ascultați, observaţi și cercetați. HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

27 octombrie

Pe 26 octombrie s-au născut Francois Mitterand, Hillary Rodham Clinton, Mohammed Reza Pahlavi, Dimitrie Cantemir, Dosoftei, Barbu Catargiu, Corina Chiriac, Vasile V. Vasilache, Dinu Tănase, Constantin C. Giurescu, Nicoale Furdui Iancu. Pe 27 octombrie s-au născut Nicolo Paganini, Theodore Roosevelt, Brigitte Engerer, Costin Murgescu, Sanda Toma, Romeo Vanica, Dumitru Furdui, Mihaela Mihai, Romulus Bărbulescu.

26 octombrie

Sinaxar, pe 26 octombrie este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir. „Sf. Dumitru este al patrulea Sfânt făcut de Dumnezeu” (Pamfile).

„Dacă Sf. Gheorghe reprezintă convenţional deschiderea pământului şi sosirea primăverii, Sf. Dumitru este asociat cu moartea naturii, cu sosirea iernii şi a frigului. Ca şi omologul său, este patronul păstorilor şi garantul soroacelor” (Olteanu, CPR, 2001, pagina 451).

Înainte vreme, se făceau în acestă zi a Sfântului noi învoieli pastorale şi agricole. „La Sângiorz se bat câinii, la Sâmedru se bat stăpânii” vorbă veche ce provine dintr-un univers al crescătorilor de oi. Primăvara, când se formează turmele, se bat căţeii, că nu se cunosc şi trebuie stabilită ierarhia. Toamna, când se împart oile, se bat stăpânii, pentru că nu se respectă contractele încheiate la Sf. Gheorghe. Şi lumea este şi sub influenţa tulburelului şi a țuicii…

Sunt tot felul de obiceiuri, din vechea tradiţie: se tunde coama cailor până în trei ani, ca să aibă păr frumos şi des; nimeni nu se piaptănă, ca să-l păcălească pe Lupul Şchiop, să nu-i mai cunoască pe păcătoşi; usturoiul nu se mai seamănă, că este pagubă!

La Sâmedru se fac oamenii morţi moroi, vârcolaci, strigoi, ies din pământ şi năpăstuiesc pe cei vii – motiv european pe care-l găsim şi de Halloween, o săptămână mai târziu. De aceea se face o cruce cu creta pe uşa de la intrare şi se unge cu usturoi clanţa, sau se pun legăturie de usturoi la uşi şi ferestre să nu intre strigoii peste oameni, să nu se amestece morţii-vii, cu vii-morţi de beţi ce sunt!

Oracular, cum este vremea de Sâmedru, aşa va fi toată iarna. Dacă este frumos şi soare, toamna va fi lungă. Dacă este Lună plină de Sf. Dumitru, ceea ce anul acesta era departe, o să fie Lună Nouă, pe 28 octombrie, şi este senin, iarna va fi uşoară.

Mai sunt unele superstiţii ciobăneşti care privesc oile. Dacă o oaie neagră se trezeşte prima, va fi iarnă uşoară şi va fi grea dacă oaia este albă. Şi multe alte versiuni.

Sfântul Dumitru este un sfânt militar. Dacă vreţi să vedeţi ceva frumos, duceţi-vă la Mânăstirea „Ciolanul” înspre Munţii Buzăului, acolo este o absidă splendidă, pictată cu toţi sfinţii militari creştini. Mai sunt unele icoane superbe pictate de Gheorghe Tattarescu şi un exemplar rarissim din Biblia lui Coresi. Dar să nu-i deranjaţi pe călugări, acolo au un Şef Atotputernic, călugării doresc linişte şi înălţare spirituală și să nu piardă cheia de la cramă, cum intri, la dreapta pe scări în jos!

Sărbătoarea Sf. Dumitru este, probabil, calchiată peste un vechi zeu geto-dacic, probabil cabir, Axieros, „cel vrednic”. Varianta locală pentru Ares-Marte, zeul războiului în mitologia greco-romană, la o primă vedere. Dar lucrurile nu sunt aşa de simple… După cum aţi observat sunt trei zile în care se sărbătoreşte Sf. Dumitru: 25 octombrie Ajunul, pe 26 Martiriul, iar pe 27 Poitra lui Sf. Dumitru. Deci, cele trei zile caracteristice sărbătorilor vechi, foarte vechi, cu mii de ani înaintea creştinismului!

27 octombrie

Pe 27 octombrie, sărbătoare mare în Bucureşti, „Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală” după cum precizează Calendarul Creştin-Ortodox pe 2014 editat de Episcopia Sloboziei şi a Călăraşilor. În „Vieţile Sfinţilor” pagina 95 îl pomenim pe preacuviosul, părintele nostru, Dimitrie cel nou din Basarabi.

Dar ce mai este, tradiţional, pe 27 octombrie? Ei bine, Filip Şchiopul, vechiul nostru prieten, Lupul Şchiop! Dumitru sau Dimitrie Basarabov este Filip Şchiopul! Se zice ca acesta a călcat un pui şi, pentru o asemenea greşeală, şi-a pedepsit piciorul vinovat să suporte numai el greutatea trupului timp de un an, mergând şchiop (Speranţia). Sătenii au făcut imediat legătura cu Filipul Şchiop, Lupul Şchiop.

Se povesteşte că Sfântul a găsit nişte câini, ai nimănui, şi i-a adus acasa la el. Căţeii erau în număr de şapte. Ca să-i mulţumească sfântului pentru bunătate, în fiecare zi a săpătămânii, câte un căţel se facea servitor şi facea toate muncile, cât ar fi fost de grele. Dacă venea un om şi-l ruga să-l facă sănătos, sfântul, cu ajutorul unui căţel îl făcea sănătos. Unii dintre câinii sfântului prindeau diavolii şi îi aduceau la Sumedru. Căţeii aveau puterea să se ducă şi în iad, unde diavolii se temeau de ei. De atuncea diavolii au făcut o poartă mare de fier la iad, dar Filipul Şchiop tot trece prin ea!

Câinii Sf. Dumitru sunt lupii Sf. Petru şi ai Sf. Andrei. (Speranţia, Olteanu).

Vedeţi, este creştineşte şi româneşte să adopţi căţeii, nu să-i omori! Doar musulmanii duşmănesc de moarte căţeii, de altfel este binecunoscută calificarea din croniciile musulmane „câine de ghiaur” cu care era categorisit câte un biet creştin. România, prin legislaţia ei incalificabilă privind căţeii se aliniază statelor musulmane gen Irak, sau Indonezia.

Cei doi sfinţi, Sf. Dumitru şi Sf. Dumitru Basarabov tind, în conştiinţa populară, să se contopească.

Basarabovul fiind şi protectorul Bucureştilor, cronicarul zice că: „…apăi în ziua de 27 octombrie, prostimea se îmbulzeşte ca să tulbure moaştele Sfântului…”. Nimic nou sub soare!

Suntem observați din spațiu

În timp ce la noi „prostimea se îmbulzeşte ca să tulbure moaştele Sfântului” din spaţiu, suntem observaţi!

Concluzia că Pământul este observat cu atenţie, nu este nouă. Zei, Dumnezei, îngeri, nu au avut altă treabă decât să observe ce se întâmplă pe Pământ și să intervina, nu se știe de ce. Dar, acum, după cum spune omul de ştiinţă, inginerul Ronny White, din Connecticut, SUA, specializat în telecomunicaţii spaţiale, colaborator la NASA – ei bine, avem dovada! A anunțat prima dată în anul 2016 și a fost luat peste picior. NASA spune că, recent, a venit cu noi dovezi ștințifice, de data aceasta foarte greu de respins.

Acum ar trebui să urmeaze o dizertaţie ştiinţifică despre lungimi de undă, deplasare către roşu şi efectul Doppler-Fizeau, amănunte savante de care o să vă scutesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi.

Haideţi să o luăm mai ca în filmele cu Bond, James Bond! Superspionul britanic ştia că este ascultat la telefon, nu erau mobile pe timpul acela, din cauza unui „ecou” specific. Asemenea „ecouri”, spune NASA, s-au înregistrat aleatoriu în cazul radiotelescoapelor, sau a convorbirilor radio dintre baza de la Houston şi echipaje de astronauţi aflate pe orbită circumterestră sau pe Lună. Nu este vorba de radiaţii cosmice obişnuite, care interferează cu comunicaţiile pământene, ci de… altceva!

Mai mult, predilecţia celor care „ne ascultă” a fost pentru echipajele ajunse pe Lună. Un tehnician de la „control desk” din Houston a declarat, sub protecţia anonimatului, că, deseori, aceste „ascultări” îl enervau îngrozitor, pentru că, nu se ştie cum, reduceau puterea semnalului emis de pe Lună. „Nu se ştie cum”, nu există o explicaţie posibilă dată de fizica pământească, dar extratereştrii „furau” din semnal! Bun, erau ascultaţi de ruşi, chinezi, francezi şi poate şi de japonezi, dar asta se ştia, nu se pierdea din intensitatea semnalului!

Ca să nu vă mai fierb, suntem ascultaţi, observaţi, cercetaţi, înregistraţi! Cu siguranță, de mult timp!

Inginerul de la MIT (Massachusetts Institute of Tehnology) afirmă sus şi tare că „observatorii” sunt situaţi în Sistemul Solar, cel mai probabil în centura de asteroizi, sau pe lunile lui Jupiter, sau Saturn! Poate or fi pe Marte, mă întreb. Uitându-mă la demonstraţiile ştiinţifice, la triangulaţii şi periodicitatea interceptărilor, m-a trecut un fior. Totul este foarte bine documentat, este adevărat! Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dacă ai fi spionat, observat, cercetat, ţi s-ar intercepta convorbirile – nu te-ai întreba… de ce, cu ce scop? Bună întrebare!

Dimineața Astrologilor

Dragi lupi, padawani și hobbiți, comunicarea mea din noaptea schimbării orei, pentru ”Dimineața Astrologilor” se referă la perioadele rele, negative, neplăcute din anul 2020. Practic, au mai rămas doar două luni din anul 2019. Ce putem face ca să prevenim eventualele probleme, necazuri, neplăceri, din anul 2020 în perioada care a mai rămas din 2019, cum să ne pregătim, ce să facem, pe zodii, repet, în două luni de zile. Probabil că o să vă informez și pe domniile voastre, la timpul potrivit.

Schimbarea orei, sper pentru ultima dată

Sper că este ultima dată când schimbați ora, ce prostie monumentală, nu se face nicio economie, ba din contră. Eu nu am schimbat ora, am rămas la ora naturală, la ora fusului orar, recunoscută de organism ca atare. În pustnicia mea ora nu s-a schimbat în primăvară și a fost foarte bune. Întrebați cățeii! Așa că nu o să schimb ora, nu am de ce. Ora de vară este o imbecilitate funciară, de dimensiuni globale. Numai spuneți, ca idioții, ”ora de vară” și ”oră de iarnă”. Schimbarea s-a făcut la ora de vară, nu se poate alege între ”ora de vară” și ”ora de iarnă” cum au tot scris nepricepuții. ”Ora de iarnă” este cea legală, este ora fusului orar, cu mare însemnătare asupra ciclurilor vieții. Deci, este ora de vară, cea schimbată și apoi cea normală, legală, cea a fusului orar. Numai promovați artificialul cu orice preț și prostia lustruită ca valori contemporane!

Starețul Cristian a vândut toată marfa din prima zi de târg și a plecat înapoi la mânăstire cu banii, sunt multe de reparat pe acolo, spre deziluzia călugărașilor, care ar mai fi stat la mine. Eu mi-am cumpărat o ușankă de la un blănar din Covasna, o să-mi fac o fotografie, este foarte steampunk, au venit și ai mei, și, acum zece minute m-au anunțat și finlandezii, au aruncat cu buzduganul, că sunt pe la Riga, vin să-și facă plinul de țuică de Văleni. O băutură pentru bărbați adevărați, spune marele Pekka, vodca este pentru amatori!

Treburi obișnuite pentru pustnicia mea, cea cu ora adevărată, aici minciuna are picioare foarte scurte, nu le are deloc, de fapt, în fața adevărului absolut că mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 26,27 octombrie, weekend

BERBEC Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In acest weekend, nu te poţi baza pe nici un ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Sâmbătă: aspecte favorabile deciziilor importante de genul – fac sau nu fac curăţenie în toată casa şi asta pentru că duminică este sărbătoare mare şi nu este bine să lucrezi. De asemenea, sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le poţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de sărbătoare, aşa încât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară.

TAUR Este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumperi obiecte de folosinţă îndelungată, în special electrocasnice. Cumpără cu încredere, negustoria este favorizată de Mercur, dar ţine seama şi de sfaturile ce urmează! Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, dar încă nu stii în cine poţi să-ţi pui secretele la păstrare, în siguranţă. Stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie. Aşa îţi garantez discreţia pe cât posibil în lumea asta în care se află totul până la urmă. Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune.

GEMENI Organismul iţi cere alimente naturale, sucuri naturale din fructe, vitamine naturale, iar anturajul iti cere sa fii tu însuţi mai natural! Încearcă să fii mai cald, mai apropiat de cei dragi! Limitează-te la activităţile de rutină de weekend. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu fie că este sâmbătă sau duminică. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti sâmbătă. Nu promite, la rândul tău, nimic! Evitând tot ce poţi evita, pentru că vorba băieţilor: „eschiva este cea mai bună lovitură” duminică, la plimbare prin mall, ai mintea liberă şi gândirea sprintenă. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente.

RAC Un weekend favorabil, dar e bine să dai dovadă de prudenţă şi să eviţi umezeala şi curentul. Magnetismul personal este în creştere – poţi lămuri unele situaţii sentimentale mereu amânate! Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Scorpion care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la vreun Dumitru. Duminică mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la ţară, la târguri, sau mici escapade.

LEU Zi de cumpărături, decretează stelele! Orice obiect cumpărat astăzi, fie ca este vorba de un autoturism, sau de o pereche de ciorapi, te poate bucura mult, mai ales sub raportul calitate-preţ! O ţinuta neglijenta şi o dispoziţie schimbatoare iţi vor marca ziua. De vină este Soarele în Scorpion. Sâmbătă şi duminică, este sărbătoare, oricum ai lua-o şi este contraindicat să dai cu aspiratorul – nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi înstraineaza, in loc să atraga! Trebuie doar să urmezi fluxul principal. Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere.

FECIOARĂ Atenţie la ce spui şi mai ales cui spui, nativii din Fecioară fiind mari amatori de adevăruri fundamentale, dar uneori nu au tact sau diplomaţie. Trebuie să ai încredere în cei dragi! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Sunt lucruri si traditii care nu se negociaza, o sa intelegi lucrul asta in cursul zilei de sâmbătă când te pregăteşti de mers la dans, spectacol sau petrecere. Orice este posibil, dar nu totul este permis! Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Şi mintea… Din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi.

BALANŢĂ Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. O veste te ghidează în acest weekend. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Ceea ce cumperi astăzi va face mare plăcere celei dragi. Normal. Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Duminică poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! În general, duminică, poate la masa sărbătorească, nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat, mai ales în sufletul tău, în serenitatea şi armonia induse, de cine oare? Chiar de tine!

SCORPION Din nou, pentru a câta oara, ai de făcut o alegere inţeleapta. In lipsa lui Solomon, sau a unui sfetnic de taină, dă cu banul! Este acelaşi lucru, pentru că dacă ai noroc, viaţa nu refuză! Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este duminică prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste problemele şi situaţiile ivite, mai mult comice decât grave, fără să faci niciun efort. Duminică, o vizită plăcută şi una nu prea. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte egoismul şi agresivitatea nevertebratei al cărei nume îl porţi. Vei avea recompense consistente şi nu numai pentru că este duminică şi totul se iartă, ci pentru că familia, prietenii, te iubesc şi te preţuiesc.

SĂGETĂTOR Sâmbătă, oboseala cronică te face sa refuzi invitaţia la petrecerea de diseară, dar stelele te sfatuiesc să nu pierzi prilejurile de distracţie. Timpul trece şi distracţiile devin tot mai rare! Weekendul este o vreme de sărbătoare şi petreceri, de un timp plăcut petrecut în compania celor dragi. Poate pentru că unii lasă la o parte prudenţa lor obişnuită şi dau curs bucuriilor toamnei, tulburelului şi ţuicii fierte. Un weekend plăcut, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dedică cele două zile de sărbătoare celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce, mai târziu, multe momente plăcute.

CAPRICORN Ce poţi să faci cînd nu ai chef de nimic? Nu faci nimic, pentru că de aceea este weekend! Comoditatea şi traiul bun, peste posibilităţi, te caracterizează astăzi. Ca întotdeauna, de fapt! Cineva aşteaptă un răspuns, dar nu trebuie să te grăbeşti. În acest weekend – bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. O zi bună în toate, duminică, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu paria, nu împrumuta. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina domeniul spiritual şi capacitatea ta speculativă se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Mai ales dacă este vorba de un program de weekend!

VĂRSĂTOR Ai ceva mai mult timp pentru tine în acest weekend. Sâmbătă te încercă gândul că poţi să faci mai mult, că lucrurile nu avansează cum ar fi trebuit. Sigur, în domeniul sentimental! Primeşti sau faci vizite. Doar este o perioadă liberă, fără programul obligatoriu de la serviciu! Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi, dacă poţi, propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, tainic, ca un „as în mânecă”, chiar un partener, mai mult sau mai puţin imaginar, care te ajută din umbră, ca în filmele cu supereroi!

PEŞTI Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Astăzi încercă să compui o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului. În acest weekend trebuie să placi celor din jur! Sâmbătă promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi prea mari în bucătărie! Însă dacă este vorba de îngrijire, de întrţinerea fizică, fie sportivă fie cosmetică, dă-i înainte fără grijă. Weekend-ul se împarte în două, normal: ziua de sâmbătă dedicată domeniului material, fizic, iar ziua de duminică dedicată domeniului spiritual. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! Tot ceea ce începi sau programezi în aceaste zile pot aduce rezultate interesante, mai târziu.

