Marius Șumudică, aproape de a prelua o echipă de Europa League

După despărțirea de formația saudită Al-Shabab, antrenorul Marius Șumudică (48 de ani) se află în tratative avansate cu o echipă din Turcia.





Marius Șumudică este la un pas să ajungă la un acord cu Gaziantepspor, echipă care va juca din sezonul viitor în cupele europene.

Iniția, Malatyaspor era interesată de serviciile tehnicianului român, dar acesta are mari șanse să ajungă la Gazientepspor. „Șumi” nu este străin de fotbalul din Turcia, după ce a avut rezultate execelente în mandatul său de la Kayserispor, echipa românilor Silviu Lung jr. și Cristian Săpunaru. Totodată, Marius Șumudică a purtat discuții și cu Astra Giurgiu.

„Nu ascund ca am discutat cu Dani Coman si cu Ioan Niculae. Vom mai discuta probabil saptamana viitoare. Dar cel mai plauzibil e sa merg in Turcia, de unde sunt oferte tentante. Probabil voi merge la Istanbul sa discut. Pentru liniste si relatii, Astra e cea mai ok pentru mine din Liga I. Dar as vrea si la Craiova, pentru felul meu de a fi, pentru suporteri, pentru atmosfera”, a spus Șumudică în urmă cu câteva zile la Digi Sport.

