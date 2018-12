SUCIU face declaraţii despre demisia lui PETRIC din PSD: „Domnul Petric a avut motivații false”

Liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, Daniel Suciu, a făcut o declaraţie despre demisia deputatului Octavian Petric, care a anunţat pe pagina personală de Facebook, că nu se mai regăsește în PSD.





„Îmi cunosc foarte bine colegii din grup și aș putea să spun despre fiecare dintre cei care au plecat de ce a făcut asta. Domnul Petric a avut motivații false, aș putea să fac comentarii dar nu vreau să-mi critic colegii”, a declarat Daniel Suciu.

Deputatul de Satu Mare Octavian Petric a anunţat, duminică, printr-o postare pe Facebook, că demisionează din PSD şi se va înscrie în Partidul Pro România, pe motiv că nu se mai regăseşte în formaţiunea în care s-a înscris în urmă cu 23 de ani şi despre care spune că "nu mai reprezintă interesele românilor".

”S-au împlinit 23 de ani de când am intrat în politică şi în Partidul Social Democrat, dar am decis azi să mă despart de drumul pe care a luat-o partidul. Nu mă mai regăsesc în PSD, un partid care nu mai reprezintă interesele românilor şi în care nu mai sunt respectate principiile şi valorile în care cred. (...) Din păcate, în aceşti ultimi doi ani de când PSD a câştigat alegerile cu un program de guvernare consistent, la nivel parlamentar şi public ni se impun 4-5 teme care nu au nimic de a face cu ceea ce am susţinut toţi în campania electorală. De doi ani de zile nu se discută decât despre modificarea legilor Justiţiei, a codurilor penal şi de procedură penală, despre amnistie şi graţiere”, a scris Petric.

CUTREMUR in televiziunea din Romania! A demisionat, acum cateva minute! Mesaj transant al vedetei TV

Pagina 1 din 1